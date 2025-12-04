Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    AU PhD Admission 2025-26 : इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने 3 विभागों में पीएचडी प्रवेश को निकाला कटआफ, इंटरव्यू से होगा प्रवेश

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    AU PhD Admission 2025-26  इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीएचडी सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय ने यूजीसी-नेट स्कोर के आध ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    AU PhD Admission 2025-26  प्रयागराज विश्वविद्यालय पीएचडी प्रवेश के लिए कटआफ जारी किया गया है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। AU PhD Admission 2025 26 इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए पीएचडी में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विश्वविद्यालय ने पहली बार यूजीसी-नेट के स्कोर के आधार पर प्रवेश देगा।

    प्रवेश को यूजीसी-नेट स्कोर होगा आधार 

    AU PhD Admission 2025-26 विश्वविद्यालय ने 49 विषयों में 873 सीटों (विश्वविद्यालय परिसर में 534 और संबद्ध कॉलेजों में 339) पर फुट टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद अभी तक तीन विभागों प्राचीन इतिहास, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र ने आवेदन मांगने के साथ कटआफ भी जारी कर दिया है। यह पहली बार है कि प्रवेश के लिए यूजीसी-नेट स्कोर को आधार माना जाएगा। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अर्थशास्त्र विभाग ने मांगे आवेदन 

    AU PhD Admission 2025-26 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग ने पीएचडी प्रवेश 2025-26 के लिए नेट, जेआरएफ एवं एक्सेम्टेड (पार्ट टाइम) अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे है। इसके नेट क्वालीफाइड के लिए कटआफ जारी किया गया है। अनारक्षित श्रेणी के लिए 178 अंक, ईडब्ल्यूएस के लिए 166, ओबीसी 164, एससी 154 और एसटी सभी नेट योग्य। साथ ही सभी जेआरएफ योग्य अभ्यर्थियों को आवेदन करना अनिवार्य होगा। 

    अभ्यर्थी क्या लेकर पहुंचें?

    AU PhD Admission 2025-26  अभ्यर्थियों को शैक्षणिक प्रमाणपत्र, नेट/जेआरएफ स्कोर, वर्ग प्रमाणपत्र तथा अनुसंधान प्रस्ताव के साथ कार्यालय में या ईमेल पर 15 दिसंबर तक जमा करना अनिवार्य होगा।

    अर्हता को क्या है मानक? 

    शिक्षाशास्त्र विभाग ने 22 दिसंबर तक आवेदन मांगे हैं। ग्रुप ए में यूजीसी-जेआरएफ के सभी सफल अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। ग्रुप-सी में शिक्षक और पार्ट टाइम पीएचडी के मानकों पर खरे उतरने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। ग्रुप-बी में पीएचडी के लिए अनारक्षित श्रेणी का नेट स्कोर कटआफ 186 अंक, ईडब्ल्यूएस का 180 अंक, ओबीसी का 174 अंक, एससी 156 अंक तथा एसटी और पीएच श्रेणी में सभी अर्ह आवेदन कर सकेंगे। 

    प्राचीन इतिहास में 23 दिसंबर तक जमा होंगे अभिलेख

    पीएचडी प्रवेश 2025 के लेवल-1 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए प्राचीन इतिहास विभाग ने लेवल-2 (साक्षात्कार) के लिए निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार अभ्यर्थियों को विभाग से आवेदन पत्र लेकर 1500 शब्दों का संक्षिप्त शोध प्रस्ताव (दो प्रतियों में) तथा आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ 23 दिसंबर शाम 4 बजे तक विभाग में जमा करना होगा। नेट पीएचडी के लिए परीक्षा में न्यूनतम अंक निर्धारित किया गया है। अनारक्षित कटआफ 188, ईडब्ल्यूएस 180, ओबीसी 178, एससी 156, एसटी 144 और दिव्यांगजन के लिए 160.41 अंक कटआफ तय किया गया है।