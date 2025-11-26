Allahabad University ने पीजी परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम किया जारी, इस दिन से शुरू होंगी परीक्षाएं
इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पीजी पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। संशोधित कार्यक्रम विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके अनुसार परीक्षाएं अब एक नई तिथि से शुरू होंगी। छात्रों को प्रवेश पत्र और अन्य जानकारी के लिए नियमित रूप से वेबसाइट देखने की सलाह दी गई है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने परास्नातक कक्षाओं के विभिन्न पाठ्यक्रमों की परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। गांधी थाट एंड पीस स्टडीज के परास्नातक में प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दस दिसंबर से शुरू हो रही है।
पहले दिन गांधी एंड नेशनल मूवमेंट की परीक्षा होगी। 11 दिसंबर को फाउंडेशन इन महात्माज थाट, 12 दिसंबर को फाउंडेंशन आफ गांधी फिलासफी, 15 दिसंबर को इंट्रोडक्शन आफ पीस स्टडीज, 16 दिसंबर को अंडर स्टेंडिंग कांफ्लेक्ट एंड कांफ्लेक्ट रिसोल्यूजन मेथड की परीक्षा कराई जाएगी।
इसीक्रम में तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में दस दिसंबर को गांधियन इकोनामिक्स, 11 को गांधी एंड रूरल डेवलपमेंट, 12 को ग्लोबल गर्वनमेंट एंड पीस बल्डिंग, 15 दिसंबर को रिसर्च मेथडोलाजी, 16 को फेमिनिस्ट पीस थियरीस का पेपर होगा।
विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना के अनुसार एमए अरबी और फारसी की पहले सेमेस्टर की परीक्षा आठ दिसंबर से शुरू हो रही है। यह 15 दिसंबर तक चलेगी। तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा भी इन्हीं तिथियों पर होगी। उर्दू विषय के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा नौ दिसंबर से शुय होगी जबकि पहले सेमेस्टर की परीक्षा आठ दिसंबर से ही कराई जाएगी।
इसी तिथि से एमए अंग्रेजी के प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा भी शुरू हो रही है। सेंटर ऑफ थियेटर एंड फिल्म के परास्नातक के प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 दिसंबर से होंगी। डिजाइन एंड इनोवेशन इन रूरल टेक्नोलाजी के पहले व तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा तीन दिसंबर से होगी।
