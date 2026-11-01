इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी साहित्य की स्नातक डिग्रियां समकक्ष होंगी, अधिसूचना जारी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने बीए अंग्रेजी भाषा और बीए अंग्रेजी साहित्य की डिग्रियों को समकक्ष घोषित कर दिया है। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक की ओर से अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है। इस निर्णय के बाद विश्वविद्यालय से इन दोनों पाठ्यक्रमों में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की डिग्रियों को समकक्ष माना जा सकेगा।

समकक्षता समिति ने दोनों डिग्रियों के पाठ्यक्रमों की विषयवस्तु का अध्ययन करने के बाद इन्हें समान मानने का निर्णय लिया है। स्पष्ट किया गया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बीए अंग्रेजी भाषा और बीए अंग्रेजी साहित्य की डिग्रियों को समकक्ष माना जा सकता है।

दोनों डिग्रियों को समकक्ष मानने का निर्णय उन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिन्हें उच्च शिक्षा में प्रवेश, शैक्षणिक पात्रता या अन्य संबंधित प्रक्रियाओं के दौरान अपनी स्नातक डिग्री की समकक्षता प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे मामलों में यह अधिसूचना प्रासंगिक दस्तावेज के रूप में उपयोगी हो सकती है। हालांकि, किसी विशेष भर्ती, प्रवेश प्रक्रिया या अन्य संस्थान की पात्रता संबंधी शर्तों में इस निर्णय का प्रभाव संबंधित नियमों और अधिसूचनाओं पर निर्भर करेगा।