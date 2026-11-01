पांच बीघा में बनेगा 100 बेड का महिला अस्पताल, प्रयागराज और कौशांबी के लोगों को इलाज की बेहतर सुविधा मिलेगी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। शहर के पश्चिमी क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बमरौली उपरहार में महिला अस्पताल बनाने की तैयारी है। इसके लिए पांच बीघा से अधिक जमीन चिह्नित कर करीब 100 बेड का अस्पताल बनाने की योजना तैयार की जा रही है।

शासन से मंजूरी पर आगे की शुरू होगी प्रक्रिया सब कुछ सही रहा तो अगले वित्तीय वर्ष में नगर निगम की ओर से इस संबंध में कार्ययोजना बनाकर शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। शासन से मंजूरी मिलने के बाद निर्माण की दिशा में आगे की प्रक्रिया शुरू होगी।

प्रयागराज में अभी एक ही महिला अस्पताल डफरिन है नया महिला अस्पताल बनने से प्रयागराज के साथ कौशांबी के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। वर्तमान में खुल्दाबाद के पास जिला महिला अस्पताल (डफरिन) संचालित है। ऐसे में शहर के पश्चिमी हिस्से और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उपचार के लिए लंबी दूरी तय कर वहां पहुंचना पड़ता है।

बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिलेगी बमरौली में अस्पताल बनने से गर्भवती महिलाओं, प्रसूताओं और अन्य महिला मरीजों को स्थानीय स्तर पर बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेगी। क्षेत्रीय पार्षद के मुताबिक बमरौली उपरहार में महिला अस्पताल की स्थापना होने से बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। लंबे समय से इस क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत महसूस की जा रही है।