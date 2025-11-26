एडीजे स्तर के पांच न्यायिक अधिकारी स्थानांतरित, इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रशासन ने जारी की अधिसूचना
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एडीजे स्तर के पांच न्यायिक अधिकारियों का स्थानांतरण किया है। रितिका त्यागी फर्रुखाबाद में पॉक्सो एक्ट मामलों की सुनवाई करेंगी, जबकि डॉ. अनिल कुमार सिंह को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रजिस्ट्रार बनाया गया है। रवि कुमार दिवाकर मुजफ्फरनगर में फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित हुए हैं, और कमला पति (द्वितीय) महिलाओं के खिलाफ अपराधों की सुनवाई करेंगी। नेहा गर्ग को भी मुजफ्फरनगर में ही अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश का दायित्व मिला है।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने एडीजे स्तर के पांच न्यायिक अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है।
महानिबंधक मनजीत सिंह श्योराण की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार, रितिका त्यागी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, फर्रुखाबाद प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल आफेंस (पॉक्सो) एक्ट 2012 के तहत आने वाले मामलों की सुनवाई के लिए एक्सक्लूसिव कोर्ट में एडीजे/स्पेशल जज होंगी।
डा. अनिल कुमार सिंह (द्वितीय) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फर्रुखाबाद, रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल) (इन्क्वायरी) हाई कोर्ट इलाहाबाद बनाए गए हैं।
रवि कुमार दिवाकर, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट), चित्रकूट को 14वें फाइनेंस कमीशन के तहत बनाई गई कोर्ट में कमला पति-द्वितीय की जगह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज (फास्ट ट्रैक कोर्ट), मुजफ्फरनगर स्थानांतरित किया गया है।
कमला पति (द्वितीय) महिलाओं के खिलाफ अपराध के केस की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुजफ्फरनगर होंगे।
नेहा गर्ग, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) को मुजफ्फरनगर में ही एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज का दायित्व सौंपा गया है।
