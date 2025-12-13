Codeine Syrup Case : इलाहाबाद हाई कोर्ट में कोडीन युक्त सीरप मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीनयुक्त कफ सीरप के अवैध धंधे में आरोपित बनाए गए लोगों को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी है। इस प्रकरण में अगली सुनवाई बुधवार 17 दिसंबर को होगी। न्यायाधीश सिद्दार्थ वर्मा और न्यायाधीश अचल सचदेव की खंडपीठ ने प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर यह आदेश दिया है।

अपीलार्थियों के वकील ने तर्क दिया कि मामला एनडीपीएस अधिनियम के तहत नहीं चल सकता और बेचे गए पदार्थ को ‘निर्मित दवा’ नहीं माना जा सकता। यदि कोई कार्रवाई करनी थी तो वह ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत करनी थी, न कि एनडीपीएस अधिनियम के अंतर्गत।