इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 3 से संदिग्ध व्यक्ति के पास मिले 19 कारतूस, पुलिस ने पूछा तो बोला- मेरे पास बंदूक...

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। हाई कोर्ट के गेट नंबर तीन पर लगी एक्सरे स्कैनर मशीन से शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे एक व्यक्ति का बैग पुलिसकर्मियों ने स्कैन किया तो खलबली मच गई। बैग में 19 कारतूस देख पुलिसकर्मियों ने उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ लिया। आनन-फानन उसे कैंट थाने ले जाया गया। यहां अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। कभी वह खुद तो कभी भाई के लाइसेंसी बंदूक के कारतूस बताता।

घंटों पूछताछ के बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। गेट नंबर तीन पर उपनिरीक्षक लाल सिंह, अब्दुल मन्नान खां, महिला आरक्षी सिम्मी वैश्य व पूजा यादव तैनात थीं। इस दौरान एक व्यक्ति गेट नंबर तीन से भीतर जाने लगा। उसने एक बैग ले रखा था। इस बैग को पुलिसकर्मियों ने जब एक्सरे स्कैनर मशीन से स्कैन किया तो उसमें कारतूस मिले।

कैंट थाने ले जाकर पूछताछ की गई उस व्यक्ति को पकड़ते हुए हाई कोर्ट सुरक्षा के प्रभारी कृष्ण कुमार मिश्रा को जानकारी दी गई। वह मौके पर पहुंचे। उसे कैंट थाने ले जाकर पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम रामानंद शुक्ल निवासी कर्वी जनपद चित्रकूट बताया। बैग में 19 कारतूस होने के बारे में पूछने पर बोला कि उसके पास शस्त्र का लाइसेंस है।