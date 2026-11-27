‘किशोर की उम्र सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार करे विधायिका’...इलाहाबाद हाई कोर्ट का सुझाव
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बागपत में डकैती के दौरान हत्या के मामले में एक किशोर की जमानत अपील खारिज करते हुए विधायिका को किशोर होने की आयु सीमा 18 से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार करने का सुझाव दिया है। कोर्ट ने केरल हाई कोर्ट के विचारों का संज्ञान लेते हुए कहा कि 16 वर्ष की आयु तक बच्चों में पर्याप्त परिपक्वता आ जाती है।
HighLights
हाई कोर्ट ने किशोर आयु सीमा घटाने का सुझाव दिया।
बागपत डकैती-हत्या मामले में किशोर की जमानत खारिज।
केरल हाई कोर्ट के परिपक्वता विचारों का लिया संज्ञान।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बागपत में डकैती के दौरान हत्या के गंभीर मामले में अभियुक्त किशोर की जमानत अपील खारिज करते हुए सुझाव दिया है कि विधायिका किशोर होने की आयु सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार कर सकती है।
पीठ ने कहा कि 16 वर्ष की आयु तक बच्चों में पर्याप्त परिपक्वता आ जाने के संबंध में केरल हाई कोर्ट के विचारों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने वाली संस्था इस पहलू पर उचित रूप से विचार कर सकती है।
पीठ ने यह टिप्पणी केरल हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए की। किशोर न्याय बोर्ड ने घटना के समय अपीलकर्ता की उम्र 17 वर्ष, 6 महीने और 20 दिन निर्धारित की थी।
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उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 396 के तहत डकैती के दौरान हत्या का आरोप है। बागपत में डकैती के दौरान हत्या में किशोर की अधीनस्थ अदालत में दूसरी जमानत अर्जी खारिज होने के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई थी।