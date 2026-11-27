जागरण संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बागपत में डकैती के दौरान हत्या के गंभीर मामले में अभियुक्त किशोर की जमानत अपील खारिज करते हुए सुझाव दिया है कि विधायिका किशोर होने की आयु सीमा 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार कर सकती है।

पीठ ने कहा कि 16 वर्ष की आयु तक बच्चों में पर्याप्त परिपक्वता आ जाने के संबंध में केरल हाई कोर्ट के विचारों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने वाली संस्था इस पहलू पर उचित रूप से विचार कर सकती है।