UP पावर कारपोरेशन के कर्मचारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत, निलंबन आदेश पर रोक लगाई

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी सुशील कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए 27 मई 2026 के निलंबन आदेश रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की पीठ ने यह आदेश पारित किया है।

याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि 27 मई का आदेश उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड एम्प्लाइज (डिसिप्लिन एंड अपील) रेगुलेशंस, 2020 के नियम 4(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए बिना किसी अनुशासनिक जांच के पारित किया गया था। तब तक न तो कोई जांच अधिकारी नियुक्त हुआ था, न चार्जशीट दी गई थी। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 30 सितंबर 2026 को जांच समिति गठित हो चुकी है। इसके बाद 23 अक्टूबर को चार्जशीट भी याची को सौंपी जा चुकी है।