Allahabad High Court : जमीन विवाद में एससी-एसटी एक्ट के तहत दायर अपील हाई कोर्ट में खारिज

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में दायर आपराधिक अपील को खारिज कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति संतोष राय ने भगवान दास द्वारा दायर अपील पर दिया।

अपीलकर्ता भगवान दास ने ललितपुर के थाना कोतवाली क्षेत्र के बिरधा गांव में अपनी कृषि भूमि से मिट्टी खोदने के विवाद को लेकर आरोपियों के खिलाफ एससी-एसटी अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी। विशेष न्यायालय (एससी/एसटी अधिनियम) द्वारा शिकायत खारिज किए जाने के बाद यह अपील हाई कोर्ट में दायर की गई थी।