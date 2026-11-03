CCTV कैमरा लगाकर पड़ोसी की निजता में दखल नहीं दे सकते, इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि कोई भी निजी सीसीटीवी कैमरा इस तरह से नहीं लगाया और सेट किया जा सकता, जिससे पड़ोसी की निजता के अधिकार का हनन हो। किसी भी व्यक्ति को अपने पड़ोसी की निजता में दखल देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

याची के आवेदन पर डीएम नियमानुसार निर्णय लें इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने आजमगढ़ निवासी योगेंद्र मौर्य की याचिका निस्तारित कर दी है। कोर्ट ने याची को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष औपचारिक आवेदन दाखिल करें। यदि याची ऐसा आवेदन प्रस्तुत करते हैं तो जिलाधिकारी एक महीने के भीतर उस पर विचार कर नियमानुसार आवश्यक निर्णय लें।