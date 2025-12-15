इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले में दो आरोपितों की याचिका खारिज

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोडीनयुक्त कफ सीरप मामले से जुड़े दो आरोपितों की याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट तथा न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने अखिलेश प्रकाश उर्फ सिंटू व आकाश मौर्य की याचिका पर दिया है। दोनों आरोपितों ने जौनपुर कोतवाली में अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को रद करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

याची के अधिवक्ता का कहना था प्राथमिकी से अपराध बीएनएस के तहत बनता है, पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धाराएं लगाई हैं जबकि मामले में नारकोटिक्स एक्ट का कोई अपराध नहीं बनता। अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी का कहना था कि कोडीनयुक्त कफ सीरप ड्रग्स की श्रेणी में आता है।

एक्ट के प्रविधानों के अनुसार याची सीरप की खरीद-बिक्री से जुड़े रिकार्ड दिखाने में असफल रहे हैं, इसलिए मामला एनडीपीएस एक्ट का है। हाई कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए याचिका खारिज कर दी। गौरतलब है कि इसी मामले में करीब दो दर्जन अन्य आरोपियों की याचिका पर हाई कोर्ट की एक अन्य पीठ में भी सुनवाई चल रही है जिसमें 17 दिसंबर को सुनवाई होनी है।