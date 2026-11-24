विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अनुकंपा नियुक्ति (मृतक आश्रित कोटे) मामलों में केवल अधिकतम आयु सीमा (30 वर्ष) पार कर लेने के आधार पर आश्रित के दावे को खारिज करना मनमाना और कानून की नजर में अनुचित है। इस टिप्पणी के साथ न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकलपीठ ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के उन आदेशों को रद करते हुए दिया है, जिनमें दिवंगत कर्मचारी के पुत्र को ओवरएज (अधिक आयु) बताकर अनुकंपा नियुक्ति देने से मना कर दिया गया था।

अनुकंपा नियुक्ति की मांग की थी याची दिव्य ज्योति मुखर्जी के पिता विजय मुखर्जी बीएचयू में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे। सेवाकाल के दौरान 27 सितंबर 2024 को उनका निधन हो गया। परिवार को तत्काल आर्थिक राहत देने के लिए याची को तीन दिसंबर 2024 को मानदेय आधार पर अस्थायी रूप से प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट नियुक्त किया गया था। इसके बाद याची की मां सुचित्रा मुखर्जी ने सात जनवरी 2025 को अपने इकलौते बेटे के लिए अनुकंपा नियुक्ति की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया।

याची ने हाई कोर्ट की शरण ली विश्वविद्यालय के सहायक कुलसचिव ने 20 जनवरी 2025 और 30 अगस्त 2025 के आदेश से यह कहते हुए आवेदन प्रपत्र (प्रोफार्मा) देने और नियुक्ति पर विचार करने से इनकार कर दिया कि याची सामान्य वर्ग के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा (30 वर्ष) पार कर चुका है। इन आदेशों के खिलाफ याची ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

याची के अधिवक्ता की दलील याची के अधिवक्ताओं ने दलील दी कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य परिवार को अचानक आए आर्थिक संकट से उबारना है। यदि आयु सीमा में छूट नहीं दी गई तो इस योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। उन्होंने इसी विश्वविद्यालय से जुड़े एक पूर्व मामले (नामिराक्पम शांगबानाबी देवी बनाम बीएचयू) में खंडपीठ के फैसले का भी हवाला दिया।

विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं का तर्क बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि 2019 के संशोधित नियमों के तहत सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष तय है और नए नियमों में अधिकतम आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।