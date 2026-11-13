वाद बिंदु तय किए बिना अपील मंजूर करना गलत, इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय; नए सिरे से सुनवाई का निर्देश

विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1981 से लंबित द्वितीय अपील स्वीकार करते हुए अपीलीय अदालत का फैसला रद कर दिया है। न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी की एकलपीठ ने मामला नए सिरे से सुनवाई के लिए वापस भेजा है। अपील बस्ती के तीरथ व अन्य ने दाखिल की थी। राजकुमार (नाबालिग) प्रतिवादी थे।

राजकुमार ने दावा किया था कि वह प्रतिवादी नंबर एक का दत्तक पुत्र है। उसने छह जुलाई 1978 के बैनामे को रद करने की मांग की थी। उसका कहना था कि दो जनवरी 1978 को हुए करार के बाद प्रतिवादी को संपत्ति बेचने का अधिकार नहीं था। अधीनस्थ अदालत ने गोद लेने के दस्तावेज को संदिग्ध मानते हुए वाद खारिज किया था।

अदालत का निष्कर्ष था कि गोद लेना साबित नहीं हुआ। इस मुद्दे पर वाद खारिज होने के बाद बाकी मुद्दे भी खारिज हो गए थे। बाद में अपीलीय अदालत ने वाद डिक्री कर दिया, लेकिन न कोई वाद बिंदु तय किया और न ही गोद लेने के संबंध में अधीनस्थ अदालत के निष्कर्ष पर विचार किया। उसने केवल करार के आधार पर फैसला सुनाया।

अपीलार्थियों के वकील ने दलील दी कि बिक्री पर रोक लगाने वाला करार संपत्ति के अधिकार को सीमित करता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17(1)(बी) के तहत उसका पंजीकरण जरूरी था। संपत्ति 30 हजार रुपये में बेची गई थी, जो 100 रुपये की सीमा से अधिक है। पंजीकरण नहीं होने के कारण धारा 49 के तहत करार को साक्ष्य में नहीं पढ़ा जा सकता।

वकील ने सुप्रीम कोर्ट के दीना जी बनाम दद्दी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि अपंजीकृत करार लागू नहीं होगा। हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण-पोषण अधिनियम की धारा 13 के तहत दत्तक माता-पिता को संपत्ति बेचने का अधिकार बना रहता है।