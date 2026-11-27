विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि पुलिस अधिनियम की धारा 22 में पुलिसकर्मी को भले ही हमेशा ड्यूटी पर माना जाता हो, लेकिन केवल इस आधार पर विवाह भोज में मौजूद चौकी प्रभारी को अगले दिन हुई हत्या के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पुलिस को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन वह सूचना पर ही कार्रवाई कर सकती है।

खंडपीठ ने दारोगा राजकुमार गोस्वामी को दी गई निंदा प्रविष्टि और राज्य लोक सेवा ट्रिब्यूनल का आदेश रद कर दिया है। मामले के अनुसार, राजकुमार गोस्वामी मैनपुरी के थाना घिरोर की चौकी कोसमा में तैनात थे। आरोप था कि 26 मार्च 2019 को गांव कोसमा मुसलमीन में एक शादी समारोह में फोटो खींचने को लेकर विवाद हुआ। इस पर मुकदमा हुआ। अगले दिन शेर-ए-नबी की हत्या हो गई। इस मामले में भी मुकदमा दर्ज हुआ।