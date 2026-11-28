विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एसपी जौनपुर और थानाध्यक्ष सरपतहा को बरामद अपहृत लड़की को नौ दिसंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की एकलपीठ ने सोफिया खानम व भाई अरमान की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि लड़की बरामद कर ली गई है जिस पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।

लड़की का दिनदहाड़े अपहरण किया गया था आरोपित है कि जौनपुर मौजा ग्राम पूरा संभलशाह निवासी शोफिया खानम का दिनदहाड़े अपहरण कर लिया गया था। मामले में अभय सिंह उर्फ छोटू अभियुक्त है। अरमान की ओर से शोफिया को न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराने हेतु याचिका दाखिल की गई है। याचीगण के अधिवक्ता सुनील चौधरी ने बताया कि थाना सरपतहा में अभय सिंह उर्फ छोटू व दो अज्ञात के विरुद्ध अपहरण का मुकदमा पंजीकृत कराया गया।