विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। दंपती में सुलह विफल होने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़ी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका निस्तारित करते हुए करीब सात वर्षीय बेटे और साढ़े चार वर्षीय बेटी की कस्टडी पिता को सौंप दी है। न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकलपीठ ने प्रयागराज से जुड़े मामले में यह आदेश दिया है।

पति पर शक करने का लगाया आरोप इससे पहले 25 सितंबर को कोर्ट के प्रयासों से दंपती बच्चों के हित में दो महीने साथ रहने पर सहमत हुए थे। हालांकि अगली सुनवाई में पत्नी ने पति पर शक करने का आरोप लगाते हुए साथ रहने से इन्कार कर दिया। पति ने कहा कि उसने विश्वास बहाली की पूरी कोशिश की। उसने पत्नी पर नजर रखने के लिए घर में सीसीटीवी लगाने की बात भी बताई।

पूर्व सुनवाई में पत्नी अवैध संबंध के आरोप नकार चुकी है कोर्ट ने पाया कि बच्चों का पिता से गहरा भावनात्मक लगाव है और उसके पास आर्थिक क्षमता तथा पारिवारिक सहयोग है, जबकि मां की फिलहाल कोई स्वतंत्र आय नहीं है। पति द्वारा दर्ज कराई एफआईआर और पत्नी व एक अन्य व्यक्ति के बीच संपर्क दर्शाते कॉल रिकार्ड पर भी विचार किया गया। पत्नी पूर्व सुनवाई में अवैध संबंध के आरोप नकार चुकी है।