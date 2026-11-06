रिश्वत लेने के आरोपित जूनियर असिस्टेंट को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सशर्त जमानत मंजूर

विधि संवाददाता, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उप निबंधक कार्यालय खागा फतेहपुर में तैनात जूनियर असिस्टेंट राहुल कुमार बौद्ध को रिश्वत लेने के मामले में सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की पीठ ने यह आदेश पारित किया। आरोप है कि आवेदक ने 1 लाख 20 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।

खागा थाने में एफआईआर दर्ज है इसके बाद ट्रैप टीम गठित की गई, जिसने उसे एक लाख रुपये के साथ पकड़ा। इसके विरुद्ध फतेहपुर जिला के थाना खागा में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज है। वह 11 अगस्त 2026 से जेल में है।

याची के अधिवक्ता की दलील याची के अधिवक्ता शशिभूषण मिश्र ने कहा, आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, लेकिन सरकार से अभियोजन स्वीकृति अब तक नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप पत्र के बाद और अभियोजन स्वीकृति लंबित रहने के आधार पर जमानत दी थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा-7 के तहत अधिकतम सजा सात वर्ष है। मामला संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।