दीवानी प्रकृति का है रुपये के लेन-देन का विवाद, इलाहाबाद HC ने खारिज की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका  

विधि संवाददाता, प्रयागराज। रुपये के लेन-देन से जुड़ी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। न्यायमूर्ति जयकृष्ण उपाध्याय की पीठ ने कहा, पक्षकारों के बीच विवाद मूलतः रुपये के लेन-देन का है, जो दीवानी प्रकृति का है। याची सौरभ ने बागपत के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के चार अगस्त 2026 के आदेश को चुनौती दी थी। मजिस्ट्रेट ने थाना बड़ौत में दर्ज परिवाद को सीआरपीसी की धारा 203 के तहत खारिज कर दिया था।

याची के अधिवक्ता ने बताया कि सौरभ और विपक्षी संख्या-2 अच्छे मित्र थे और उनके बीच पारिवारिक रिश्ता था। 20 अक्टूबर 2021 को विपक्षी ने व्यवसाय के लिए एक लाख रुपये उधार मांगे। उसे छह माह में लौटाने का भरोसा दिया। सौरभ ने 30 अक्टूबर 2021 को चेक से रकम दे दी। अवधि बीतने पर पैसे नहीं लौटाया। दो मई 2023 को मांगने पर विपक्षी ने इन्कार कर दिया तथा दुर्व्यवहार किया। इसके बाद परिवाद दाखिल हुआ, जिसमें धारा 200 और 202 के बयान दर्ज हुए।