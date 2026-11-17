विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) की सहायक अध्यापक शहरी भर्ती 2026 के खिलाफ दायर याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 18 दिसंबर 2026 को होगी। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की एकल पीठ ने झांसी की रेखा आर्या और 18 अन्य की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश दिया है।

विज्ञापन के इस हिस्से को दी गई है चुनौती याचिका में आयोग द्वारा 15 सितंबर 2026 को जारी विज्ञापन को निरस्त करने की मांग की गई है। चुनौती विज्ञापन के केवल उस हिस्से को दी गई है, जो जूनियर बेसिक स्कूलों में सहायक अध्यापक (शहरी) के पदों से संबंधित है।

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की दलील याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने दलील दी कि विज्ञापन की शर्तें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक, तैनाती) नियमावली, 2008 के विपरीत हैं। नियमावली के नियम 8 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों को शुरुआत में पिछड़े क्षेत्रों में तैनात करना अनिवार्य है। यह अवधि पुरुष शिक्षकों के लिए कम से कम पांच वर्ष और महिला शिक्षकों के लिए कम से कम दो वर्ष है।