69000 Teacher Recruitment: 69 हजार शिक्षक भर्ती में याची लाभ की मांग, CMO में भेजे गए पत्र

प्रयागराज में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए पत्र में अभ्यर्थियों को याची लाभ देने पर विचार करने को कहा गया है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई में इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने की मांग की है ताकि मामला खत्म हो सके।