69000 Teacher Recruitment: 69 हजार शिक्षक भर्ती में याची लाभ की मांग, CMO में भेजे गए पत्र
प्रयागराज में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति के मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय ने हस्तक्षेप किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए पत्र में अभ्यर्थियों को याची लाभ देने पर विचार करने को कहा गया है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई में इस संबंध में प्रस्ताव पेश करने की मांग की है ताकि मामला खत्म हो सके।
जागरण संवाददाता, प्रयागराज। 69000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति का आरोप लगाकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के मांग पत्र का प्रधानमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजे गए पत्र को अपर मुख्य सचिव ने कार्यवाही के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को भेजा है।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा है कि इस भर्ती में करीब डेढ़ हजार याची अभ्यर्थी हैं, जिन्हें इस भर्ती के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन के लिए याची लाभ देकर प्रकरण को खत्म किया जा सकता है।
अभ्यर्थियों ने 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई में इसी आशय का प्रस्ताव शासन एवं बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पेश किए जाने की मांग की है।
