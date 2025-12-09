Language
    प्रयागराज में दो जनवरी से कालिंदी, राजधानी समेत 47 ट्रेनें बदले प्लेटफार्म से चलेंगी, माघ मेला को लेकर रेलवे की योजना

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 09:03 PM (IST)

    प्रयागराज में माघ मेला 2026 के मद्देनज़र, उत्तर मध्य रेलवे ने 2 जनवरी से 17 फरवरी तक प्रयागराज जंक्शन और छिवकी स्टेशन से चलने वाली 47 ट्रेनों के प्लेट ...और पढ़ें

    माघ मेला 2026 के लिए उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज जंक्शन व छिवकी स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों काे बदले प्लेटफार्म से चलाएगा। 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। प्रयागराज जंक्शन और छिवकी रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना है। इन दोनों स्टेशनों की 47 ट्रेनों का प्लेटफार्म नंबर बदल जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे माघ मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन और प्रयागराज छिवकी रेलवे स्टेशनों पर दो जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक कई महत्वपूर्ण ट्रेनों के प्लेटफार्म में अस्थायी बदलाव करेगा। 

    इस अवधि में रोजाना लाखों श्रद्धालु संगम स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे, जिससे स्टेशनों पर असाधारण दबाव रहता है। रेल प्रशासन ने भीड़ प्रबंधन और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के लिए मुख्य रूप से प्लेटफार्म नंबर एक, दो, तीन, पांच, छह, सात आदि पर आने-जाने वाली राजधानी, वंदे भारत, गरीब रथ, हमसफर और सुपरफास्ट ट्रेनों के प्लेटफार्म बदल दिए हैं।

    प्रयागराज मंडल पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्री स्टेशन पहुंचने से पहले नवीनतम प्लेटफार्म की जानकारी एनटीईएस एप, 139 या स्टेशन के इलेक्ट्रानिक डिस्प्ले बोर्ड एवं उद्घोषणा से जरूर कन्फर्म कर लें ताकि अंतिम समय में परेशानी न हो।

    प्रमुख ट्रेनों के बदले प्लेटफार्म (दो जनवरी – 17 फरवरी 2026 तक)

     प्रयागराज जंक्शन 

    ट्रेन नंबर         ट्रेन का नाम                                                          वर्तमान प्लेटफार्म     नया प्लेटफार्म

    12309      राजेंद्रनगर–नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस (रोज)                         1                      2

    22409       गया–आनंद विहार टर्मिनस गरीब रथ एक्सप्रेस (रविवार)                      1                     2

    22857 संतरागाछी–आनंद विहार टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस (सोमवार)                   1                    2

    12443 हल्दिया–आनंद विहार टर्मिनस सुपरफास्ट एक्सप्रेस (मंगलवार)                     1                    2

    12559 बनारस–नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस (रोज)                                         5                    6

    20801 इस्लामपुर–नई दिल्ली मगध एक्सप्रेस (रोज)                                          1                    2

    12301 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्स. (सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि)            1                    2

    12305 हावड़ा–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (रविवार)                                       1                    2

    12877 रांची–नई दिल्ली गरीब रथ एक्सप्रेस (सोम, मंगल, शुक्र)                             1                     2

    12453 रांची–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (रविवार)                                         1                    2

    20407 रांची–नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस (गुरुवार)                                         1                   2

    22449 गुवाहाटी–नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्कक्रांति एक्सप्रेस (गुरु, रवि)                       1                   2

    12349 गोड्डा–नई दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस (सोमवार)                                       1                   2

    12315 कोलकाता–उदयपुर अनन्या एक्सप्रेस (गुरुवार)                                       1                    2

    14037 सिलचर–नई दिल्ली पूर्वोत्तर संपर्कक्रांति एक्सप्रेस (सोमवार)                          1                     2

    14619 अगरतला–फिरोजपुर त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस (गुरुवार)                                1                     2

    11802 प्रयागराज–ग्वालियर एक्सप्रेस (रोज)                                                  2                      1

    14115 डा. अंबेडकर नगर–प्रयागराज एक्सप्रेस (रोज)                                      1                       3

    12582 नई दिल्ली–बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस (रोज)                                      5                      8

    22582 नई दिल्ली-बनारस-बलिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस                                      5                     8

    15004 गोरखपुर–कानपुर अनवरगंज चौरिचौरा एक्सप्रेस (रोज)                             5                     6

    12311 हावड़ा–कालका नेताजी एक्सप्रेस (रोज)                                             1                      2

    15632 गुवाहाटी–बाड़मेर एक्सप्रेस (गुरुवार)                                                1                      2

    15634 गुवाहाटी–बीकानेर एक्सप्रेस (शनिवार)                                              1                     2

    12496 कोलकाता–बीकानेर प्रताप एक्सप्रेस (शुक्रवार)                                     1                      2

    12938 हावड़ा–गांधीधाम गरबा एक्सप्रेस (सोमवार)                                        1                    2

    12987 सियालदाह-अजमेर सुपरफास्ट एक्सप्रेस                                            1                     2

    12505 कामख्या-आनंद विहार नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस                                         1                     2

    12945 वेरावल-बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस                                                5                      7

    14118 भिवानी–प्रयागराज कालिंदी एक्सप्रेस (रोज)                                       5                      10

    14116 प्रयागराज–डा. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस (रोज)                                    5                        10

    14117 प्रयागराज–भिवानी कालिंदी एक्सप्रेस (रोज)                                       1                         2

    22967 अहमदाबाद–प्रयागराज सुपरफास्ट एक्सप्रेस (गुरुवार)                           2                       10

    22441 चित्रकूट धाम कर्वी-कानपुर, इंटरसिटी एक्सप्रेस (रोज)                          1                         3

    22968 प्रयागराज–अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस (शुक्रवार)                         2                         10

    15658 कामाख्या–दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल (रोज)                                            1                        2

    22416 नई दिल्ली–वाराणसी वंदे भारत एक्स. सोम, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि      5                          6

     

    प्रयागराज छिवकी

     

    ट्रेन नंबर        ट्रेन का नाम                                      दिन              वर्तमान प्लेटफार्म    नया प्लेटफार्म

    13424           अजमेर–भागलपुर एक्सप्रेस                   शनिवार             3                    2

     

    18201           दुर्ग–नौतनवा एक्सप्रेस                          बुध, शुक्र           3                  2

    11015 लोकमान्य तिलक–सहरसा अमृत भारत एक्स.      कुछ दिन                3                     2

    17610 पूर्णा–पटना एक्सप्रेस                                       गुरुवार             3                  2

    11081 लोकमान्य तिलक–गोरखपुर एक्सप्रेस                  बुधवार                 3                  2

    12546 लोकमान्य तिलक–रक्सौल कर्मभूमि एक्सप्रेस        शनिवार                  3                   2

    12390 चेन्नई–गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस                           मंगलवार             1                   2

    14401 पुणे-सुपौल एक्सप्रेस                                           प्रतिदिन          3                   2

    12141 लोकमान्य तिलक–पाटलिपुत्र सुपरफास्ट एक्सप्रेस    रोज                     3                   2