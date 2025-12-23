Language
    प्रयागराज में प्लॉट दिलाने के नाम पर 26.10 लाख की धोखाधड़ी, रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी

    By Rajendra Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 07:20 PM (IST)

    प्रयागराज में प्लॉट दिलाने के नाम पर एक व्यक्ति से 26.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी की गई। आरोप है कि रुपये वापस मांगने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। ...और पढ़ें

    प्लॉट दिलाने के नाम पर 26.10 लाख की धोखाधड़ी।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धूमनगंज क्षेत्र में प्लाट के नाम पर 26.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्लाट न मिलने पर पीड़ित ने जब रुपये वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में दो सगे भाइयों के खिलाफ धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

    धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर निवासी उदय सिंह को एक प्लाट खरीदना था। इसे लेकर उन्होंने एक व्यक्ति से प्लाट खरीदने के लिए सौदा तय किया। विश्वास करके 51 लाख रुपये दे दिए। शेष रुपये रजिस्ट्री के बाद देना था।

    उदय सिंह ने धूमनगंज पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि रजिस्ट्री की बात कहने पर आरोपित अनाकानी करने लगे। आरोप लगाया कि प्लाट किसी अन्य को बेंच दिया गया है।

    रुपये वापस मांगे तो कहा गया कि वह पैसे अपनी दुकान में लगा दिया है। जल्द ही वापस कर देगा। कुछ दिन बाद रुपये तो वापस किए, लेकिन 26.10 लाख रुपये अभी तक वापस नहीं किया गया।

    अब वह व्यक्ति अपने भाई के साथ धमका रहा है। जान से मारने की धमकी दे रहा है। धूमनगंज पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर सगे भाइयों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच की जा रही है।

    सूने घर का ताला तोड़कर चोरी

    कर्नलगंज क्षेत्र में एक सूने घर को चोरों ने निशाना बनाया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। एलनगंज निवासी अक्षत शुक्ला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनके ताऊ के बेटे आलोक शुक्ला गुडगांव में एक कंपनी में अधिकारी है। यहां घर में ताला बंद था। चोरों ने मुख्य द्वार पर लगे ताले को तोड़ा और भीतर से सारा कीमती सामान उठा ले गए।