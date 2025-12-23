प्रयागराज में प्लॉट दिलाने के नाम पर 26.10 लाख की धोखाधड़ी, रुपये वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। धूमनगंज क्षेत्र में प्लाट के नाम पर 26.10 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्लाट न मिलने पर पीड़ित ने जब रुपये वापस मांगे तो जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में दो सगे भाइयों के खिलाफ धूमनगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

धूमनगंज थाना क्षेत्र के राजरूपपुर निवासी उदय सिंह को एक प्लाट खरीदना था। इसे लेकर उन्होंने एक व्यक्ति से प्लाट खरीदने के लिए सौदा तय किया। विश्वास करके 51 लाख रुपये दे दिए। शेष रुपये रजिस्ट्री के बाद देना था।

उदय सिंह ने धूमनगंज पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि रजिस्ट्री की बात कहने पर आरोपित अनाकानी करने लगे। आरोप लगाया कि प्लाट किसी अन्य को बेंच दिया गया है। रुपये वापस मांगे तो कहा गया कि वह पैसे अपनी दुकान में लगा दिया है। जल्द ही वापस कर देगा। कुछ दिन बाद रुपये तो वापस किए, लेकिन 26.10 लाख रुपये अभी तक वापस नहीं किया गया। अब वह व्यक्ति अपने भाई के साथ धमका रहा है। जान से मारने की धमकी दे रहा है। धूमनगंज पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर सगे भाइयों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर जांच की जा रही है।