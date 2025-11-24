अयोध्या के धर्म ध्वजारोहण समारोह में संगम नगरी के 107 रामभक्त आमंत्रित, काशी प्रांत से रवाना हुए 564 लोग

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। अयोध्या में श्रीराम मंदिर के शिखर पर होने वाले धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम में संगम नगरी के 107 लोगों को आमंत्रित किया गया है। वे सभी अपने अपने समुदाय का नेतृत्व करने वाले हैं। आयोजन के लिए कोल, भील, बंजारे, सपेरे जैसे समुदाय के लोगों को प्रमुखता मिली है। यह कदम समरसता की दृष्टि से खास माना जा रहा है।

मेजा व विहिप काशी प्रांत कार्यालय से भक्त रवाना प्रयागराज में बद्रीनाथ तिवारी इंटर कालेज मेजा से एक बस और विहिप के काशी प्रांत कार्यालय से एक बस राम भक्तों को लेकर सोमवार दोपहर रवाना हुई। प्रत्येक बस में एक बस प्रमुख भी बनाए गए हैं। वे श्रद्धालुओं की मदद और नेतृत्व करेंगे।

स्वामी वासुुदेवानंद भी आयोजन में प्रतिभाग करेंगे आयोजन के काशी प्रांत प्रमुख अलोक मालवीय ने बताया कि काशी प्रांत से कुल 564 रामभक्त रवाना हुए हैं। इन्हें 18 बस और 15 छोटी गाड़ियों से ले जाया गया है। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश के 49 प्रशासनिक जिलों से कुल आठ हजार लोग समारोह का हिस्सा बनेंगे। इनमें 600 वनवासी समाज के संत भी शामिल हैं। संगम नगरी के स्वामी वासुुदेवानंद भी इस आयोजन में प्रतिभाग करेंगे।