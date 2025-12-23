यूपी पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में बढ़े 99 हजार वोटर, छह फरवरी को जारी होगी अंतिम लिस्ट

संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। वृहद पुनरीक्षण अभियान के तहत तैयार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में सोमवार तक 99 हजार नए मतदाता शामिल किए गए हैं। अभी नाम बढ़ाने की प्रक्रिया जारी है। इसमें 13 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में सूची में अभी 20 हजार से अधिक नाम बढ़ने के आसार हैं। कोई पात्र मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रह जाए। इस पर भी जोर है।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। मतदाता सूची में नाम बढ़ाने के लिए 18 जुलाई से अभियान शुरू किया गया है। सोमवार तक मतदाता सूची में 98 हजार 920 नए मतदाता शामिल किए गए। इसमें मानधाता ब्लाक में आठ हजार 373, आसपुर देवसरा में तीन हजार 758, सदर में तीन हजार 219, बाबागंज में पांच हजार 151, कालाकांकर में तीन हजार 786, संडवा चंद्रिका में छह हजार 873 मतदाता सूची में शामिल हुए हैं।

साथ ही लक्ष्मणपुर में छह हजार 715, लालगंज में चार हजार 229, रामपुर संग्रामगढ़ में पांच हजार 635, सांगीपुर में आठ हजार 409, बिहार में छह हजार 824, गौरा में दो हजार 495, मंगरौरा में नौ हजार 753, पट्टी में पांच हजार 596, बाबा बेलखरनाथ धाम में सात हजार 64, शिवगढ़ में दो हजार 992 और कुंडा में आठ हजार 48 मतदाता बढ़े हैं।

मतदाता सूची में छह फरवरी तक नाम बढ़ने की अंतिम तिथि है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि मतदाताओं की संख्या 20 हजार और बढ़ सकती है। सहायक निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि मतदाताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पिछले पांच माह में 98 हजार 920 नए मतदाता सूची में शामिल हुए हैं। छह फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन निर्वाचन से जुड़े अधिकारी 30 दिसंबर तक इस सूची का निरीक्षण करेंगे। 31 दिसंबर से छह जनवरी तक प्राप्त दावे और आपत्तियाें का निस्तारण करेंगे। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन छह फरवरी को होगा, जिनके नाम मतदाता सूची में नहीं है, वह अपने दावे संबंधित बूथ लेवल अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें। पात्रता पाए जाने पर उनके नाम सूची से जुड़े जाएंगे।