यूपी कांग्रेस में मोना की नई टीम तैयार, नवरात्र से पहले जारी होगी जिला-शहर अध्यक्षों की सूची

गुरुदीप त्रिपाठी, प्रतापगढ़। रामपुर खास विधानसभा सीट से विधायक आराधना मिश्रा 'मोना' को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कमान सौंपने के बाद अब जिला व शहर की टीम भी तैयार कर दी गई है। पर्यवेक्षकों ने गहन मंथन के बाद नए पदाधिकारियों की सूची राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को सौंप दी है।

नए पदाधिकारियों की सूची कभी भी जारी हो सकती है। फिलहाल, आसार जताए जा रहे हैं कि यह सूची नवरात्र से पहले जारी हो सकती है। खास बात यह है कि इसमें संगठन ने ब्राह्मणों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को साधने का प्रयास किया है।

कुल 134 जिला और शहर अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुल 134 जिला और शहर अध्यक्ष हैं। यह लंबे समय से कुर्सी पर काबिज हैं। जिला-शहर अध्यक्षों के नए सिरे से चयन के लिए कांग्रेस ने पहली बार 12 अगस्त को उत्तर प्रदेश में संगठन सृजन अभियान चलाया। इसके तहत पदाधिकारी बनने के लिए दावा करने वालों से आवेदन मांगे गए।

इसके बाद जिलेवार बनाए गए समन्वयकों ने बैठक कर आवेदकों के बारे में जानकारी जुटाई। तीन सितंबर को यह सूची जारी की जानी थी। हालांकि, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और यूपी प्रभारी राजेंद्रपाल गौतम के बीच आपसी खींचतान की वजह से सूची जारी नहीं हो सकी। इसी बीच संगठन ने आराधना मिश्रा 'मोना' को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब सबकुछ तय हो गया है।