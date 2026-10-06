राहुल, प्रियंका व खरगे से मोना ने की मुलाकात, नवरात्र में संभालेंगी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा ‘मोना’ ने सोमवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपने को लेकर कांग्रेस नेताओं का धन्यवाद किया। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और सपा से सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा की।

उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को विश्वास दिलाया कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता पूरी मजबूती व एकजुटता के साथ काम करेगा। कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर गठबंधन को मजबूत करेंगे और वर्ष 2027 में प्रदेश में आइएनडीआइए की सरकार बनाएंगे।