दवाओं के अधिक दाम को लेकर अखिलेश का BJP पर वार, बोले- भाजपा सरकार में कमीशनखोरी चरम पर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दवाई कंपनियों से कमीशनखोरी को लेकर भाजपा सरकार पर पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने कहा कि दवाई कंपनियों से कमीशन की शक्कर लेकर शिकंजी बनाकर गटक जाने वाली भाजपा सरकार उन पर क्या शिकंजा कसेगी? भाजपा सरकार में कमीशन खोरी चरम पर है। इनके कमीशन ने ही दवाई की कीमत बढ़ाई है।

सपा प्रमुख ने कहा कि जो भाजपाई ‘चंदा-चढ़ावा-दान’ चोरी तक करने में नहीं शर्माते हैं, निवेश के लिए भी एडवांस कमीशन खाकर अपने काले कारनामों को खुद ही क्लीन चिट दे देते हैं, दूसरों की ‘केयर’ के नाम पर जमा फंड अपने नाम करके उसे ‘आडिट फ्री’ घोषित कर लेते हैं, वो क्या किसी दवाई कंपनी को छोड़ेंगे?