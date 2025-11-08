खेत की जोताई करते समय ट्रैक्टर से गिरकर चालक की दर्दनाक मौत, परिवार में छाया मातम
खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर से गिरने के कारण एक चालक की दुखद मौत हो गई। इस घटना से परिवार में मातम छा गया है और पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, रामपुर बावली। खेत की जोताई करते समय संतुलन बिगड़ने से चालक खेत में गिर पड़ा। इसी बीच ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मौत की जानकारी पर स्वजन रो रोकर बेहाल हो गए।
लालगंज कोतवाली के खैरा पूरे क्षेमी गांव में शुक्रवार की रात आठ बजे गांव का 22 वर्षीय आर्यन पटेल उर्फ गोलू पुत्र धुन्नी पटेल खेत की जोताई कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह चालक सीट से नीचे खेत में गिर पड़ा और ट्रैक्टर के पहिए की चपेट में आने से घायल हो गया।
बगल के खेत में मौजूद ग्रामीण ने देखा तो भागकर वहां पहुंचा। ट्रैक्टर का इंजन बंद करके उसके घर पर सूचना दी। स्वजन आर्यन को ट्रामा सेंटर लालगंज ले गए, जहां से चिकित्सकों ने राजा प्रताप बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया। वहां ले जाते समय रास्ते में ही आर्यन की मौत हो गई।
वह दो भाइयों में बड़ा था। छोटे भाई रमन के साथ ही प्रीति, लालती दो बहनें हैं। पिता व मां ढोलकहिन खेती करते हैं। प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार का कहना है कि स्वजन की सूचना पर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
