प्रतापगढ़ में खेत में मिला किशोर का शव, परिजनों ने गला दबाकर हत्या की जताई आशंका

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। घर से निकले किशोर का शव खेत में पाया गया। परिवार के लोगों ने गला दबाकर हत्या करके शव को फेंके जाने की आशंका जताई है। शुकाल का पूरा फतनपुर के मनोज कुमार का 17 वर्षीय बेटा शुभम गौतम गुरुवार की शाम छह बजे गांव में ही आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने गया था, जहां उसे कुछ लोगों ने देखा था, इसके बाद वह घर नहीं लौटा।

रात में घर वाले उसे खोज रहे थे और शुक्रवार सुबह धान के खेत में घर से करीब 400 मीटर दूर उसका शव पाया गया। उसका मोबाइल नहीं मिला और चप्पल 25 मीटर दूर मिली। खेत में घसीटे जाने के निशान पाए गए। किशोर के गले में अकड़न और दबाव देखा गया, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उसकी गला कसकर हत्या की गई है।