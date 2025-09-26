Language
    क्या आपको पता है, प्रतापगढ़ जंक्शन से होकर गुजरने वाली चार सुपर फास्ट ट्रेनें नहीं रुकतीं, यात्री होते हैँ परेशान

    By Sumit Mishra Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 04:00 PM (IST)

    प्रतापगढ़ जंक्शन से गुजरने वाली चार सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव नहीं होने से यात्रियों में निराशा है। रेलवे बोर्ड की नई समय-सारणी में भी इन ट्रेनों के स्टॉपेज का कोई जिक्र नहीं है। जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना में शामिल किया गया है विकास कार्य जारी हैं फिर भी यात्रियों को इन ट्रेनों का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

    प्रतापगढ़ जंक्शन पर सुपरफास्ट ट्रेनों का ठहराव नहीं होने के कारण यात्री निराश होते हैं।

    संसू, जागरण, प्रतापगढ़। मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से होकर गुजरने वाली चार सुपर फास्ट ट्रेनों का लाभ यात्रियों को नहीं मिल रहा है। महानगरों को जाने वाली इन ट्रेनोें का जंक्शन पर ठहराव नहीं होता है। इससे यात्रियों को परेशान होना पड़ता है।

    रेलवे बोर्ड की नई समय सारिणी में इन ट्रेनों का स्टापेज नहीं

    रेलवे बोर्ड की ओर से जारी ट्रेनों की नई समय सारिणी में इन ट्रेनों के स्टापेज का जिक्र नहीं है। इसे लेकर यात्रियों में निराशा है। मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन का दर्जा ए श्रेणी का है। जंक्शन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामिल किया गया है। इसके विकास कार्यों के लिए 555 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है। कार्य भी तेजी से चल रहा है। पुराने कार्यालय गिराए जा रहे है। उन कार्यालयों के स्थान पर कार्यालय के लिए नया भवन तैयार होगा। कुछ नए भवनों का कार्य चल भी रहा है।

    ये ट्रेनें प्रतापगढ़ जंक्शन पर नहीं रुकतीं

    जंक्शन से होकर विभिन्न रूटों पर दो दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन होता है। इसमें पंजाब, मुंबई, कोलकता, हावड़ा, पटना, दिल्ली, जम्मू सहित बड़े महानगरों के लिए ट्रेनें जाती है। उद्योग नगरी, पद्मावत एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस ट्रेनें जंक्शन से ही बनती हैं। इन्हीं में कोलकाता से अमृतसर को जाने वाली दुर्गायिनी एक्सप्रेस, वाराणसी से उज्जैन को जाने वाली महाकाल एक्सप्रेस, वाराणसी से दिल्ली को जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस, आनंद विहार टर्मिनल से चलकर दानापुर को जाने वाली जन साधारण एक्सप्रेस सहित चार ये ऐसी सुपर फास्ट ट्रेन हैं, जो जंक्शन से होकर गुजरती हैं, लेकिन इनका ठहराव नहीं होता है। इनके ठहराव को लेकर कई बार मांग की जाती रही।

    नई समय सारिणी से यात्रियों को थी उम्मीद

    यात्रियों को नई समय सारिणी को लेकर उम्मीद थी कि इन चार सुपर फास्ट ट्रेनों में एकाध के स्टापेज निश्चित होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ट्रेनें जंक्शन पर यात्रियों को दर्शन देते हुए निकल जाती है। जंक्शन से होकर जाने वाली इन ट्रेनों का लाभ यात्रियों को नहीं मिल पा रहा है। इसे लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है।

    क्या कहते हैं स्टेशन अधीक्षक

    इस संबंध में मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक जेपी शुक्ला का कहना है कि चार सुपर फास्ट ट्रेन जंक्शन से गुजरती हैं। जंक्शन पर इनके ठहराव को लेकर कोई आदेश अभी तक नहीं आया है।