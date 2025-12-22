'भाजपा ने कफ सीरप के जरिये बनारस को बनाया आर्थिक अपराध का अड्डा', योगी सरकार पर SP नेता आरके वर्मा का हमला
समाजवादी पार्टी के नेता आरके वर्मा ने योगी सरकार पर कफ सीरप के माध्यम से बनारस को आर्थिक अपराध का अड्डा बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। रानीगंज सपा विधायक डॉ. आरके वर्मा ने सोमवार को विधानसभा सत्र में कोडीन सीरप मामले में भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री ने बनारस को क्वाटो बनाने का वायदा किया था। उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार ने कफ सीरप के उस अवैध कारोबार के जरिये बनारस को एक संगठित आर्थिक अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बनाने का काम किया है।
यह कारोबार सरकारी तंत्र के संरक्षण में पल रहा था। इसकी जड़ें इतनी गहरी, जो उत्तर प्रदेश के बनारस से होकर प्रदेश के बाहर निकलकर देश के कोने-कोने में जाकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों में जाकर भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है।
ईडी ने माना कि इस तरह के अवैध कारोबार से सरहद पार आतंकवादी संगठन को हो सकता है कहीं न कहीं से लाभ मिल रहा हो। मदद मिल रही हो। यह भी कहा कि अवैध कारोबार करने वाले लोग... कोडीन भैया वाले लोग अपने आप में ताकतवर हैं।
23 नवंबर को उप्र के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने डीजीपी को पत्र लिखा। कहा कि कोडीन कारोबार का मुख्य आरोपित शुभम अग्रवाल, अमिट सिंह टाटा के संबंध जौनपुर के पूर्व सांसद धन्नंजय सिंह से है। इसकी जांच करा ली जाए।
