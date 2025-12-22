'भाजपा ने कफ सीरप के जरिये बनारस को बनाया आर्थिक अपराध का अड्डा', योगी सरकार पर SP नेता आरके वर्मा का हमला

संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। रानीगंज सपा विधायक डॉ. आरके वर्मा ने सोमवार को विधानसभा सत्र में कोडीन सीरप मामले में भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा कि प्रधानमंत्री ने बनारस को क्वाटो बनाने का वायदा किया था। उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार ने कफ सीरप के उस अवैध कारोबार के जरिये बनारस को एक संगठित आर्थिक अपराध का सबसे बड़ा अड्डा बनाने का काम किया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह कारोबार सरकारी तंत्र के संरक्षण में पल रहा था। इसकी जड़ें इतनी गहरी, जो उत्तर प्रदेश के बनारस से होकर प्रदेश के बाहर निकलकर देश के कोने-कोने में जाकर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे देशों में जाकर भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है।

ईडी ने माना कि इस तरह के अवैध कारोबार से सरहद पार आतंकवादी संगठन को हो सकता है कहीं न कहीं से लाभ मिल रहा हो। मदद मिल रही हो। यह भी कहा कि अवैध कारोबार करने वाले लोग... कोडीन भैया वाले लोग अपने आप में ताकतवर हैं।