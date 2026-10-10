शारदीय नवरात्र 11 अक्टूबर से शुरू, इस बार हाथी पर सवार होकर आएंगी आदिशक्ति, मिलेगी सुख-समृद्धि

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। मां आदिशक्ति जगत जननी का इस बार शारदीय नवरात्र में आगमन हाथी पर होगा। रविवार 11 अक्टूबर को नवरात्र का शुभारंभ होगा। जब पहला दिन रविवार होता है तो मां हाथी पर सवार होकर आती हैं। उनका इस तरह से आना श्रद्धालुओं के लिए सुख समृद्धि प्रदायक होता है और देश में धन-धान्य की उपलब्धता बनी रहती है।

नवरात्र की तैयारी जनपद में जोरों पर चल रही है। जगह-जगह दरबार सजाए जा रहे हैं। मां बेल्हा देवी धाम में बड़े पैमाने पर भक्तों को दर्शन कराने के लिए व्यवस्था मंदिर समिति द्वारा की जा रही है। यहां पर लोहे की पाइपों की बैरिकेडिंग करने कतार लगाने की व्यवस्था होगी। पंडाल भी लगाया जाएगा।

नवरात्र की धूम घर व मंदिर से लेकर बाजारों तक नवरात्र की धूम मची है। पूजन, व्रत, सजावट संबंधित सामग्री की दुकानें सजी हैं। उन पर लोग खरीदारी कर रहे हैं। दिल्ली, रीवां, मथुरा, काशी की मूर्तियां छाई हैं। सजावटी सामान में दिल्ली व कानपुर का जलवा है।

तरह-तरह के वंदनवार, माला, की धूम है। लोग शक्ति साधना का महापर्व मनाने के लिए समय रहते बाजार का काम खत्म कर लेना चाहते हैं। यही वजह है कि बाबागंज, चौक, पंजाबी मार्केट, आंबेडकर चौराहा, चिलबिला समेत कई जगह त्योहारी बाजार सजे हैं। मिट्टी के कलश भी लोग ले रहे हैं।