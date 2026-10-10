जागरण संवाददाता, पीडीडीयू नगर (चंदौली)। शारदीय नवरात्र में व्रत रखकर ट्रेन से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को खानपान के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। रेलवे की ओर से 11 से 20 अक्टूबर तक ट्रेनों के पेंट्रीकार व जंक्शन के खानपान केंद्रों पर बिना लहसुन-प्याज का सात्विक भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है।

व्रतधारियों को फल, दूध, जूस के साथ सेंधा नमक से तैयार व्यंजन और विशेष फलाहारी थाली मिल सकेगी। इससे लंबी दूरी की यात्रा के दौरान भी श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुरूप भोजन कर सकेंगे। रेलवे प्रशासन ने खानपान संचालकों को नवरात्र के दौरान मेनू में आवश्यक बदलाव करने के निर्देश दिए हैं।