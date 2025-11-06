Language
    शराब की दुकान ना खाेलने पर मचाया उत्पात, बाइकें तोड़कर आग लगाने की कोशिश

    By Rajan Shukla Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:45 PM (IST)

    पृथ्वीगंज बाजार में बुधवार रात दबंगों ने कंपोजिट शराब दुकान पर उत्पात मचाया। सेल्समेन द्वारा शटर न खोलने पर शटर पीटा, तोड़फोड़ की, दुकान के सामने खड़ी दो बाइकें तोड़ीं और हंगामा किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों की पहचान कर ली है।  

    संवाद सूत्र, पृथ्वीगंज। दबंगों ने पृथ्वीगंज बाजार में कंपोजिट शराब की दुकान पर बुधवार रात उत्पात मचाया। दुकान का शटर पीटने लगे। अंदर सो रहे सेल्समेन ने शटर नहीं खोला तो युवकों ने तोड़फोड़ की। दुकान के सामने खड़ी दो बाइक तोड़ दी और हंगामा किया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद है। पुलिस ने संदिग्ध आरोपितों की पहचान कर ली है।

    आबकारी विभाग की गाइड लाइन के अनुसार पृथ्वीगंज बाजार में रात में 10 बजे शराब की दुकान बंद हो गई थी। रात में लगभग साढ़े 11 बजे दो अज्ञात युवक शराब लेने दुकान पर पहुंचे। दुकान बंद देख तोड़फोड़ की। दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सारी वारदात कैद हो गई। भगेसरा निवासी सेल्समैन उमेश कुमार यादव ने तहरीर देकर आरोपित किया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति आए और शटर पीटने लगे।

    शटर नहीं खोला तो शुरू कर दी तोड़-फोड़

    शटर खुलवाने का प्रयास किया। नहीं खोलने पर तोडफोड़ की। खड़ी दो बाइकों को तोड़कर उसमें आग लगाने का प्रयास किया। दुकान का बोर्ड भी गिरा दिया। यही नहीं आरोपित दो दिन पूर्व भी आए थे व बिना पैसे के शराब भांग रहे थे।

    गुंडा टैक्स भी मांगे, न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने फिर से घटना की। कोतवाली देहात के कोतवाल पुष्पराज सिंह का कहना है फुटेज के माध्यम से आरोपितों की पहचान कर ली गई। केस दर्ज करके गिरफ्तार किया जाएगा।