    RPF के चेकिंग अभियान से रेलवे स्टेशन पर मची खलबली, अवैध टिकट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

    By Sumit Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:17 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में आरपीएफ ने अवैध टिकट बनाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया है, जिससे रेलवे स्टेशन पर खलबली मच गई है। अब तक 25 लोग पकड़े गए हैं, जिनके पास से कंप्यूटर और लैपटॉप बरामद हुए हैं। ये लोग आईआरसीटीसी एजेंटों की आड़ में अवैध टिकट दलाली कर रहे थे और तत्काल टिकट दोगुने दाम पर बेच रहे थे। आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि अभियान जारी रहेगा।

    अवैध टिकट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई से खलबली।

    संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। अवैध तरीके से टिकट बनाने वालों के खिलाफ आरपीएफ की टीम द्वारा चलाए गए अभियान से खलबली मच गई है। अब तक छापेमारी के दौरान 25 लोग ऐसे मिले हैं, जो अवैध टिकट के खेल में पकड़े गए हैं। उनके पास कंप्यूटर व लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं।

    मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से होकर विभिन्न महानगरों के लिए करीब 44 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। जंक्शन पर आरक्षण टिकट कार्यालय के साथ ही आईआरसीटीसी द्वारा जिले में 45 टिकट बुकिंग एजेंट बनाए गए हैं, जिनके द्वारा ई-टिकट बनाने का कार्य किया जाता है। इन्हें आईडी व पासवर्ड दिया गया है। इस आईडी पर वह टिकट की बुकिंग कर सकते हैं।

    वहीं, इन्हीं की आड़ में जिले में अवैध तरीके से बोर्ड लगाकर लोग खुद की यूजर आईडी पर टिकट की दलाली कर रहे हैं। वह तत्काल टिकट बनाकर दोगुना दाम में बेच रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिल कुमार की अगुवाई में टिकट दलालों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है।

    एक महीन से चल रहे इस अभियान में अब तक 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें 15 फर्जी टिकट एजेंट मिले हैं। उनके पास लैपटाप व मोबाइल बरामद की गई है। जो बोर्ड लगाकर अवैध तरीके से टिकट बना रहे थे।

    जबकि 10 ऐसे एजेंट मिले हैं, जो आईआरसीटीसी की आईडी के अलावा खुद के यूजर आईडी के जरिए भी टिकट बनाते पकड़े गए हैं। आरपीएफ की टीम की इस कार्रवाई से खलबली मची है। आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि टिकट दलालों के खिलाफ अभियान अभी जारी रहेगा। इसके लिए टीमें सक्रिय हैं।