RPF के चेकिंग अभियान से रेलवे स्टेशन पर मची खलबली, अवैध टिकट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई

संवाद सूत्र, प्रतापगढ़। अवैध तरीके से टिकट बनाने वालों के खिलाफ आरपीएफ की टीम द्वारा चलाए गए अभियान से खलबली मच गई है। अब तक छापेमारी के दौरान 25 लोग ऐसे मिले हैं, जो अवैध टिकट के खेल में पकड़े गए हैं। उनके पास कंप्यूटर व लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं।

मां बेल्हा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन से होकर विभिन्न महानगरों के लिए करीब 44 ट्रेनें होकर गुजरती हैं। जंक्शन पर आरक्षण टिकट कार्यालय के साथ ही आईआरसीटीसी द्वारा जिले में 45 टिकट बुकिंग एजेंट बनाए गए हैं, जिनके द्वारा ई-टिकट बनाने का कार्य किया जाता है। इन्हें आईडी व पासवर्ड दिया गया है। इस आईडी पर वह टिकट की बुकिंग कर सकते हैं।

वहीं, इन्हीं की आड़ में जिले में अवैध तरीके से बोर्ड लगाकर लोग खुद की यूजर आईडी पर टिकट की दलाली कर रहे हैं। वह तत्काल टिकट बनाकर दोगुना दाम में बेच रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने के लिए आरपीएफ इंस्पेक्टर अनिल कुमार की अगुवाई में टिकट दलालों के खिलाफ अभियान की शुरुआत की गई है।

एक महीन से चल रहे इस अभियान में अब तक 25 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें 15 फर्जी टिकट एजेंट मिले हैं। उनके पास लैपटाप व मोबाइल बरामद की गई है। जो बोर्ड लगाकर अवैध तरीके से टिकट बना रहे थे।