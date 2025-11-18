Language
    रोडवेज बस चालक की संवेदनहीनता, परीक्षा देकर घर जा रहे छात्र की तबीयत बिगड़ी, हुआ अचेत तो सड़क किनारे उतार दिया

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:23 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में रोडवेज बस चालक की संवेदनहीनता सामने आई जब उसने परीक्षा देकर लौट रहे अचेत छात्र को सड़क किनारे उतार दिया। छात्र गौरव मिश्र की बस में ही तबीयत बिगड़ी और वह बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया और प्राथमिक उपचार करवाया। छात्र के परिवार को भी सूचित किया गया, जिन्होंने उसे सुरक्षित घर पहुंचाया।

    प्रतापगढ़ के हंडौर के पास सड़क किनारे रोडवेज बस चालक द्वारा उतार दिया गया अचेत छात्र। जागरण

    संसू, जागरण, सगरासुंदरपुर (प्रतापगढ़)। एक रोडवेज बस चालक की संवेदनहीनता तब दिखी जब उसने अचेत छात्र को बस से सड़क किनारे उतार दिया। इसके बाद बस गंतव्य की ओर लेकर चला गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसका इलाज करवाया।

    हंडोर के पास चालक ने छात्र को बस से उतारा  

    बताया जाता है कि यह वाकया मंगलवार देर शाम का है। प्रतापगढ़ से परीक्षा देकर रोडवेज बस से घर जा रहे सलोन करहिया बाजार निवासी गौरव मिश्र पुत्र घनश्याम मिश्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बस में ही छात्र अचेत होकर गिर पड़ा। आरोप है कि बस चालक ने संवेदनहीनता दिखाते हुए बेहोश छात्र को हंडौर के पास सड़क किनारे उतार दिया और बस लेकर आगे बढ़ गया।

    अस्पताल में इलाज के बाद राहत

    स्थानीय लोगों ने छात्र की हालत देखी तो तत्काल इसकी सूचना चौकी इंचार्ज हंडौर हरेंद्र सिंह को दी। वह फोर्स के साथ कुछ ही देर में वहां पहुंचे। अचेत छात्र को अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार करवाया, जिससे उसकी हालत में सुधार आया। इसके बाद छात्र के स्वजन को सूचना दी।

    स्थानीय लोगों ने सराहना की 

    जानकारी होने पर गौरव मिश्र के परिवार के सदस्य पहुंच गए। पुलिस ने छात्र को सुरक्षित उनके सुपुर्द कर दिया। चौकी इंचार्ज हरेन्द्र सिंह का कहना है कि छात्र को प्राथमिक उपचार दिलाकर स्वजन को सौंप दिया गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मानवीय संवेदना की सराहना की।