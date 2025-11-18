रोडवेज बस चालक की संवेदनहीनता, परीक्षा देकर घर जा रहे छात्र की तबीयत बिगड़ी, हुआ अचेत तो सड़क किनारे उतार दिया

संसू, जागरण, सगरासुंदरपुर (प्रतापगढ़)। एक रोडवेज बस चालक की संवेदनहीनता तब दिखी जब उसने अचेत छात्र को बस से सड़क किनारे उतार दिया। इसके बाद बस गंतव्य की ओर लेकर चला गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसका इलाज करवाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हंडोर के पास चालक ने छात्र को बस से उतारा बताया जाता है कि यह वाकया मंगलवार देर शाम का है। प्रतापगढ़ से परीक्षा देकर रोडवेज बस से घर जा रहे सलोन करहिया बाजार निवासी गौरव मिश्र पुत्र घनश्याम मिश्र की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बस में ही छात्र अचेत होकर गिर पड़ा। आरोप है कि बस चालक ने संवेदनहीनता दिखाते हुए बेहोश छात्र को हंडौर के पास सड़क किनारे उतार दिया और बस लेकर आगे बढ़ गया।

अस्पताल में इलाज के बाद राहत स्थानीय लोगों ने छात्र की हालत देखी तो तत्काल इसकी सूचना चौकी इंचार्ज हंडौर हरेंद्र सिंह को दी। वह फोर्स के साथ कुछ ही देर में वहां पहुंचे। अचेत छात्र को अस्पताल ले जाकर प्राथमिक उपचार करवाया, जिससे उसकी हालत में सुधार आया। इसके बाद छात्र के स्वजन को सूचना दी।