प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर हादसा, प्रतापगढ़ में मवेशी से टकराई बाइक, पति की मौत पत्नी घायल, दीपावली पर जा रहे थे घर
धनतेरस पर प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर कुंडा में एक दुखद घटना घटी। छत्तीसगढ़ के प्रवीण निर्मल अपनी पत्नी संगीता के साथ बाइक से दीपावली मनाने जा रहे थे, तभी उनकी बाइक मवेशी से टकरा गई। इस हादसे में प्रवीण की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि संगीता घायल हो गईं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।
संसू, जागरण कुंडा (प्रतापगढ़)। लखनऊ में रहकर परिवार के साथ राजमिस्त्री का काम करने वाले छत्तीसगढ़ के युवक की बाइक कुंडा में मवेशी से टकरा गई। हादसे में उसकी मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। सूचना पर पहुंची शव कब्जे में लिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।
लखनऊ में राजमिस्त्री था प्रवीण निर्मल
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जनपद के बेल्टरा तहसील के खपरी लेडी गांव निवासी 35 वर्षीय प्रवीण निर्मल पुत्र खेलन लाल निर्मल अपनी पत्नी संगीता देवी के साथ लखनऊ में रहता था। प्रवीण लखनऊ में राजमिस्त्री का काम करता था। दीपावली त्योहार मनाने के लिए दोनों बाइक से शनिवार सुबह लखनऊ से छत्तीसगढ़ जा रहे थे।
अचानक मवेशी देख अनियंत्रित हुई बाइक
प्रवीन हेलमेट पहने था। प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर कुंडा कोतवाली के माली गांव के पास सड़क पर अचानक मवेशी आ गया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर मवेशी से टकरा गई। प्रवीन व उसकी पत्नी घायल हो गए। लोगों की मदद से दोनों को उपचार के लिए कुंडा सीएचसी ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्रवीन को मृत बताया।
पुलिस ने परिवार के सदस्यों को हादसे की दी सूचना
पति की मौत की खबर सुन संगीता दहाड़ मारकर रोने लगी। सूनचा पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संगीता ने फोन के माध्यम से घटना की सूचना स्वजन को दी। कुंडा कोतवाल अवन कुमार दीक्षित का कहना है कि पीड़ित परिवार के लोगों को सूचना दी गई है।
