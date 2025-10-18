प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर हादसा, प्रतापगढ़ में मवेशी से टकराई बाइक, पति की मौत पत्नी घायल, दीपावली पर जा रहे थे घर

संसू, जागरण कुंडा (प्रतापगढ़)। लखनऊ में रहकर परिवार के साथ राजमिस्त्री का काम करने वाले छत्तीसगढ़ के युवक की बाइक कुंडा में मवेशी से टकरा गई। हादसे में उसकी मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। सूचना पर पहुंची शव कब्जे में लिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा।

लखनऊ में राजमिस्त्री था प्रवीण निर्मल छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जनपद के बेल्टरा तहसील के खपरी लेडी गांव निवासी 35 वर्षीय प्रवीण निर्मल पुत्र खेलन लाल निर्मल अपनी पत्नी संगीता देवी के साथ लखनऊ में रहता था। प्रवीण लखनऊ में राजमिस्त्री का काम करता था। दीपावली त्योहार मनाने के लिए दोनों बाइक से शनिवार सुबह लखनऊ से छत्तीसगढ़ जा रहे थे।

अचानक मवेशी देख अनियंत्रित हुई बाइक प्रवीन हेलमेट पहने था। प्रयागराज-लखनऊ हाईवे पर कुंडा कोतवाली के माली गांव के पास सड़क पर अचानक मवेशी आ गया। इससे बाइक अनियंत्रित होकर मवेशी से टकरा गई। प्रवीन व उसकी पत्नी घायल हो गए। लोगों की मदद से दोनों को उपचार के लिए कुंडा सीएचसी ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने प्रवीन को मृत बताया।