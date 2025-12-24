Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रतापगढ़: मुठभेड़ में घायल दुष्कर्म का आरोपित अस्पताल से फरार, दारोगा सहित चार पुलिसकर्मी सस्पेंड

    By Abhishek Saxena Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 10:25 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में दुष्कर्म का आरोपित मुठभेड़ में घायल होने के बाद अस्पताल से फरार हो गया। इस घटना के बाद दारोगा समेत चार पुलिसकर्मियों को ...और पढ़ें

    Hero Image

    राजा प्रताप बहादुर अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान पुलिस की निगरानी में आरोपित। फाइल

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। सात साल की बालिका से दुष्कर्म का 25 हजार का इनामी आरोपित पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से बुधवार सुबह फरार हो गया। पुलिस को चकमा देकर वह भाग गया, जबकि उसके बाएं पैर में गोली लगी है। इससे पुलिस में खलबली मच गई। कार्य में लापरवाही को देखते हुए एसपी ने दारोगा समेत ड्यूटी पर रहे चार पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मुठभेड़ के बाद किया था गिरफ्तार


    पट्टी के एक गांव की बालिका शनिवार शाम घर के पास थी। उसे अपने साथ ले जाकर उड़ैयाडीह के 28 साल के जावेद उर्फ चांद बाबू ने दुष्कर्म किया था। इस केस में आरोपित के दो सहयोगियों को पुलिस पकड़ चुकी है। जावेद को पुलिस ने रात में पट्टी-चांदा मार्ग के आमापुर मोड़ के पास मुठभेड़ में पकड़ा था। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में जावेद के पैर में गोली लग गई और वह गिर पड़ा। पुलिस उसे लेकर सीएचसी पट्टी गई। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजा प्रताप बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया था।

    इन पुलिसकर्मियों की थी जिम्मेदारी

    यहां पर पूरे धना चौकी इंचार्ज कमलेश कुमार के साथ ही सिपाही गुलशन कुमार, विनोद सिंह व अशोक कुमार उसकी निगरानी में लगाए गए थे। इन चारों को एसपी दीपक भूकर ने निलंबित कर दिया। एसपी का कहना है कि कार्य में लापरवाही पाए जाने पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच भी कराई जाएगी।