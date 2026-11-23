जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। इंटरनेट मीडिया पर कुंडा विधायक एवं जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने फिर एक भावुक पोस्ट किया है। उन्होंने अपनी और राजा भैया की तस्वीर पर लगाए गए भावुक गीत के लिए लोगों के स्नेह और अपनापन पर हृदय से आभार जताया है।

निःस्वार्थ प्रेम और सम्मान के लिए मैं हृदय से आभारी हूं उन्होंने लिखा है कि 'मेरी और हुजूर की तस्वीर के साथ इतना भावुक गीत लगाकर आपने जो स्नेह और अपनापन व्यक्त किया है, उसने सचमुच मेरे हृदय को छू लिया। आपके इस निःस्वार्थ प्रेम और सम्मान के लिए मैं हृदय से आभारी हूं।' अपने मन की पीड़ा साझा करते हुए उन्होंने लिखा कि उनकी बहुत इच्छा थी कि इस पावन रामकथा में वे हुजूर के साथ बैठकर पूजा-अर्चना करतीं और पूरा परिवार एक साथ इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बनता।

यह पीड़ा शब्दों में व्यक्त करना कठिन है... उन्होंने आरोप लगाया है कि वर्षों पहले जिस कारण उन्हें अपने ही घर से निकलना पड़ा, उसी कारण आज रामकथा जैसे पवित्र अवसर पर भी उन्हें और दोनों बेटियों को अपने घर वापस नहीं आने दिया गया। उन्होंने कहा कि यह पीड़ा शब्दों में व्यक्त करना कठिन है। उन्होंने लिखा - 'मैं हजूर की धर्मपत्नी हूं और धर्मपत्नी होने के नाते मैं अपने और उनके बीच किसी भी दूरी को स्वीकार नहीं करती।'