    'वंदे मातरम् पर राजनीति नहीं, राष्ट्रभक्ति की बात हो', राजा भैया बोले- इसे सांप्रदायिक बहस का विषय न बनाए

    By Sumit Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 07:07 PM (IST)

    प्रतापगढ़ में राजा भैया ने 'वंदे मातरम्' पर कहा कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राष्ट्रभक्ति की बात होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसे सांप ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, कुंडा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सोमवार को वंदे मातरम् पर आयोजित विशेष चर्चा में जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ‘राजा भैया’ ने कहा कि वंदे मातरम् किसी दल, धर्म या मजहब का नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की आत्मा, स्वतंत्रता संग्राम की चेतना और शहीदों के बलिदान का प्रतीक है, जिस पर किसी भी प्रकार की संकीर्ण राजनीति स्वीकार्य नहीं हो सकती।

    विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वंदे मातरम् जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा की अनुमति देकर उन्होंने सदन की गरिमा को और ऊंचा किया है।

    उन्होंने कहा कि यह विषय पक्ष और विपक्ष से ऊपर है और पूरे सदन की साझा भावना का प्रतिनिधित्व करता है। वंदे मातरम् पर हास-परिहास या हल्की टिप्पणी देश की ऐतिहासिक स्मृतियों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का अपमान है।

    उन्होंने सवाल उठाया कि जब संविधान सभा ने सर्वसम्मति से वंदे मातरम् को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया। आज इस पर विवाद खड़ा करने का उद्देश्य क्या है। अंत में उन्होंने आह्वान किया कि वंदे मातरम् को चुनावी या सांप्रदायिक बहस का विषय न बनाया जाए।