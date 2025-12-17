पिटाई से अचेत युवक को नाले में फेंक भाग निकले बदमाश, रंजिश हत्या करने के प्रयास का आरोप
प्रतापगढ़ में एक युवक को बुरी तरह पीटने के बाद नाले में फेंक दिया गया। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने हत्या करने की कोशिश की। पुलिस मामले ...और पढ़ें
ई-रिक्शा चालक सोमवार को निकला था घर से, हालत गंभीर
लालगंज ट्रामा सेंटर से राजा प्रताप बहादुर अस्पताल भेजा गया
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। पिटाई करने से अचेत हुए युवक को मृत समझ नाले में फेंक कर बदमाश भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। रंजिश में युवक की हत्या का प्रयास करने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस घटना को छानबीन कर रही है। घायल ई-रिक्शा चलाता है।
लालगंज कोतवाली के पूरे तिलकराम इलाके में तिनमोहड़िया के पास नाले में मंगलवार सुबह करीब 10 बजे घायल व अचेत युवक को पड़ा देख खलबली मच गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलने पर सीओ आशुतोष मिश्र व कोतवाल आलोक कुमार फोर्स के साथ पहुंचे।
नाले में अचेत पड़े व मिट्टी से सने घायल युवक को बाहर निकाल कर इलाज के लिए ट्रामा सेंटर भेजवाया। युवक के शरीर पर चोट के निशान थे। यहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने घायल को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया।
उधर, पुलिस की छानबीन में युवक की पहचान लीलापुर थाना के सरायताल सरैंया मकई निवासी 44 वर्षीय दिनेश वर्मा पुत्र रामेश्वर वर्मा के रूप में हुई। पुलिस की सूचना पर स्वजन ट्रामा सेंटर पहुंचे।
स्वजन ने बताया कि घायल युवक ई-रिक्शा चलाकर जीविकोपार्जन करता है। वह सोमवार सुबह घर से ई-रिक्शा लेकर निकला था। इसके बाद वापस घर नहीं लौटा। परेशान स्वजन उसकी तलाश कर रहे थे। स्वजन ने अज्ञात बदमाशों के द्वारा युवक की हत्या का प्रयास करने की आशंका जताई है।
कोतवाल अलोक कुमार का कहना है कि घायल युवक के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं, अभी युवक कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। घटना की छानबीन की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।