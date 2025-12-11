प्रतापगढ़ में बड़ी वारदात, रंजिश में युवक को तीन गोली मारी, गंभीर, बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम

संसू, जागरण, पट्टी/अमरगढ़ (प्रतापगढ़)। जिले में बड़ी वारदात गुरुवार को हुई। अपने घर के सामने बैठे युवक पर बाइक से आए तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ फयरिंग की। तीन गोली लगने से युवक लहूलुहान हो गया। घायल को राजा प्रताप बहादुर अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया।

सीओ पट्टी समेत अन्य पुलिस अधिकारी पहुंचे वारदात के बाद गांव में दहशत फैल गई। मुकदमे की रंजिश में घटना होने की आशंका में युवक के परिवार के सदस्यों ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ आसपुर देवसरा थाने में तहरीर दी है। सूचना मिलने के बाद सीओ पट्टी समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। हमलावरों की तलाश में पुलिस की चार टीमें बनाई गई हैं।

हमलावरों ने सोनू उपाध्याय का घर पूछा पूरे धनी आसपुर देवसरा का 32 साल का विजय कुमार उपाध्याय उर्फ सोनू पुत्र ब्रह्मदेव घर पर रहकर ट्रैक्टर चलाता है। गुरुवार दोपहर लगभग ढाई बजे वह ट्रैक्टर लेकर घर लौटा। खाना खाकर जैसे ही घर के बरामदे में तख्ते पर बैठा, एक बाइक पर सवार तीन हमलावर आए। बाइक चलाने वाले का चेहरा खुला था, जबकि दो अन्य का कपड़े से कवर था। पहुंचते ही उन लोगों ने विजय से पूछा कि सोनू उपाध्याय का घर यही है।

पांच राउंड गोली चलाई, तीन विजय को लगी विजय ने जैसे ही हां कहा, उन लोगों ने असलहा निकालकर उनको गोली मारना शुरू कर दिया। इस दौरान पांच राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें तीन गोली विजय को लगी। इससे वह वहीं गिर गया। घटना के दौरान उनकी मां निर्मला उपाध्याय मौके पर थीं। हालांकि वह गोली मारने वालों को नहीं पहचान पाईं। वारदात के बाद तीनों बदमाश बाइक से भाग निकले।

एक गोली शरीर के आर-पार हो गई मौके पर मौजूद मां निर्मला ने गुहार लगाई तो उसके घर से भतीजी व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे। देखा विजय तख्ते के नीचे गिरा था। खून बह रहा है। तुरंत सीएचसी अमरगढ़ ले जाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसे राजा प्रताप बहादुर अस्पताल रेफर कर दिया गया। शरीर में तीन गोली लगी थी। इसमें एक गोली शरीर के आर-पार हो गई थी। दूसरी गोली बाएं पैर के नीचे हिस्से में व तीसरी पेट के नीचे दाहिने हिस्से में लगी है।