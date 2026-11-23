जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। नगर कोतवाली क्षेत्र के विवेक नगर में रविवार रात गंभीर वारदात को अंजाम दिया गया। एक युवक पर अज्ञात हमलावर ने जानलेवा हमला किया। धारदार हथियार से वार करके युवक को घायल कर दिया। गंभीर हालत में उसे प्रयागराज के स्वरूपरानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पुरानी रंजिश में हमला का अनुमान लगाया है। फिलहाल जांच-पड़ताल की जा रही है।

किराए के कमरे में रहने वाले प्रदीप पर हमला किराए के कमरे में रहने वाले 48 वर्षीय प्रदीप श्रीवास्तव का अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से गला रेत दिया। घटना रविवार रात की है और इसकी जानकारी सुबह हो सकी। गांव में सूचना मिलने पर उनके भाई ने उनको अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल रेफर किया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।