संसू, जागरण, प्रतापगढ़। जनपद में शादी की परंपरा में नया रंग देखने को मिला। आमतौर पर दूल्हा बरात लेकर दुल्हन के घर पहुंचता है, लेकिन यहां दुल्हन ही 100 से अधिक बारातियों के साथ दूल्हे के घर पहुंच गई। तकरीबन 50 किलोमीटर का सफर तय करके बरात पहुंची। इसके बाद विवाह की रस्में पूरी हुईं और दोनों सात फेरों के बंधन में बंध गए।

अनोखी बरात देखने जुटी भीड़ प्रतापगढ़ जनपद के महेशगंज थाना क्षेत्र के जगापुर के रहने वाले शिवपूजन प्रजापति की बेटी खुशी की शादी मानधाता इलाके के कैला कला गांव निवासी सर्वेश के साथ तय हुई थी। दोनों के घरों के बीच की दूरी करीब 50 किमी है। विवाह को यादगार बनाने के लिए लड़की पक्ष ने दूल्हे के घर बरात लेकर जाने का फैसला किया। इसमें वर पक्ष की भी मंजूरी ली गई। इसके बाद 100 से अधिक लोगों के साथ दुल्हन की बरात निकली। दूल्हे के घर बरात पहुंचने की जानकारी होने के बाद इस अनोखी शादी को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ जुट गई।