    प्रतापगढ़ में स्कूल बस खंभे से टकराई, चपेट में आने से अलाव ताप रहे एक ही परिवार के पांच सदस्य घायल, स्कूली बच्चे सकुशल

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 06:47 PM (IST)

    प्रतापगढ़ के नरई चौराहे के पास एक स्कूल बस अनियंत्रित होकर खंभे से टकरा गई, जिससे अलाव ताप रहे एक परिवार के पांच सदस्य घायल हो गए। बस में सवार बच्चे स ...और पढ़ें

    प्रतापगढ़ में अनियंत्रित होकर खंभे से टकराने के बाद खड्ड में गई स्कूल बस। जागरण 

    संसू, जागरण, संग्रामगढ़ (प्रयागराज)। बच्चों को बैठाकर स्कूल जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। नरई चौराहे के पास मंगलवार सुबह करीब आठ बजे अचानक बस अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकराते हुए खड्ड में जाकर रुकी। हादसे में वहां अलाव ताप रहे एक ही परिवार के पांच लोग घायल हो गए, जबकि बस में रहे चार स्कूली बच्चे झटका खाकर बच गए। घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संयोग ही था कि हादसे के वक्त खंभे के केबल में बिजली आपूर्ति नहीं थी।

    आग ताप रहे परिवार के पांच सदस्य घायल

    बाबागंज की तरफ से आ रही नागेश दत्त स्कूल लालगंज की बस बच्चों को लेकर आ रही थी। इसी बीच नरई चौराहे के पास तेज रफ्तार बस से चालक का नियंत्रण हट गया। बस नल-खंभे को तोड़ते हुए सीधे सड़क किनारे बने खड्ड में जा घुसी। वहां पर कन्हैया लाल के स्वजन अलाव ताप रहे थे। अनियंत्रित बस उन लोगों को धक्का मारती बगल से निकली। इससे परिवार के तीन वर्षीय संस्कार, 14 वर्षीय अंजलि व 40 वर्षीय पूनम पत्नी कन्हैयालाल समेत पांच लोग घायल हुए। इस दौरान चीख-पुकार मचने से अफरा-तफरी मच गई। आसपास के ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामगढ़ भेजा। किसी को गंभीर चोट नहीं लगी है।

    बस में सवार चार बच्चे सकुशल, सहमे 

    बस में हादसे के समय चार बच्चे सवार थे। संयोग अच्छा रहा कि उनको केवल झटका ही लगा, लेकिन वह सहम गए थे। बस के रुकने पर गांव के लोगों ने उनको उतारा व संभाला। स्वजन व स्कूल वालों को सूचित किया। बच्चों को दूसरे वाहन से घर भेज दिया गया। घटना की वजह गाड़ी की तेज रफ्तार और चालक को झपकी आना माना जा रहा है। नशा करने की भी आशंका जताई जा रही है।

    फरार चालक की तलाश कर रही पुलिस 

    इस संबंध में संग्रामगढ़ थानाध्यक्ष मनोज तोमर का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। बस छोड़कर चालक भाग गया। उसकी तलाश की जा रही है। पकड़कर उसका मेडिकल कराया जाएगा। तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।