प्रतापगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ की सवा करोड़ की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर के मुकदमे में कासगंज जिला जेल में बंद है
प्रतापगढ़ के सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव, जो गैंगस्टर मामले में कासगंज जेल में हैं, उनकी प्रयागराज स्थित सवा करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के खिलाफ की गई। इससे पहले मऊदारा करेंटी गांव में लगभग 12 करोड़ की जमीन भी कुर्क की गई थी। प्रशासन ने सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव पर भी ऐसी ही कार्रवाई की थी।
जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। गैंगस्टर के मुकदमे में कासगंज जिला जेल में बंद प्रतापगढ़ सपा के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव की प्रयागराज में स्थित सवा करोड़ की संपत्ति मंगलवार को पुलिस ने जिला प्रशासन के आदेश पर कुर्क कर ली। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई होने से खलबली मची रही। इसके पहले प्रशासन ने ऐसी की कार्रवाई छविनाथ के बड़े भाई सपा के कार्यवाहक जिलाध्यक्ष गुलशन यादव पर भी की थी।
छविनाथ पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं
मानिकपुर करेंटी गांव निवासी छविनाथ यादव पुत्र स्व. सुंदर लाल पर 50 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस-प्रशासन की छानबीन में पता चला था कि उसने अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। उसने अपनी पत्नी प्रियंका यादव के नाम नेहरू नगर कोआपरेटिव हाउसिंग स्कीम सादियाबाद उपरहार सदर प्रयागराज में मकान नं 124/109 रामबहादुर रामचरन दास पर रोड खरीदा था। इसकी कीमत एक करोड़ पच्चीस लाख आंकी गई। पिछले महीने डीएम शिव सहाय अवस्थी ने उसे कुर्क करने का आदेश दिया था।
एसडीएम कुंडा संग पुलिस ने की कार्रवाई
मंगलवार को एसडीएम कुंडा वाचस्पति सिंह निर्देशन में कुंडा पुलिस प्रयागराज पहुंची। टीम में एसएचओ के साथ ही अपराध निरीक्षक कुंडा संजय सिंह, उपनिरीक्षक गोविंद सिंह समेत पुलिस कर्मी रहे। इसके पहले प्रशासन ने छविनाथ की मऊदारा करेंटी गांव में करीब 12 करोड़ की जमीन को कुर्क किया था।
एक लाख के इनामी भाई गुलशन पर हुई थी कार्रवाई
इसके पहले जिलाध्यक्ष के भाई कार्यवाहक सपा जिलाध्यक्ष गुलशन यादव पर कार्रवाई हुई थी। दो महीने पहले उसकी संपत्ति को डीएम के आदेश पर कुर्क की गई थी। गुलशन के खिलाफ कुंडा, मानिकपुर सहित कई थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, गुंडा एक्ट, आर्म्स एक्ट, विस्फोट अधिनियम व गैंग्स्टर जैसे 53 केस दर्ज हैं। कुर्की की कार्रवाई कुर्क बाग को जबरन बेच लेने के केस में हुई थी।
एक लाख का इनामी गुलशन फरार है
गुलशन यादव 2022 में सपा के टिकट पर कुंडा सीट से जनसत्ता दल के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के खिलाफ चुनाव भी लड़ चुका है। वह फरार चल रहा है। उस पर पुलिस ने एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है।
छविनाथ प्रदेश के टाप माफिया की सूची में है शामिल
एएसपी पश्चिमी बृजनंदन राय का कहना है कि छविनाथ यादव प्रदेश स्तर के टाप माफिया सूची में है। उसके द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति को नियमानुसार कुर्क किया गया है।
