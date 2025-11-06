Language
    बिहार चुनाव में लगे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत, घर लौटते समय हादसा, प्रतापगढ़ में स्वजन गमगीन

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 07:56 PM (IST)

    बिहार चुनाव ड्यूटी से लौट रहे प्रतापगढ़ के शिक्षक मनीष कुमार यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। चंदौली में उनकी बाइक की दूसरी बाइक से टक्कर हो गई थी। वे कैमूर जिले में प्राथमिक शिक्षक थे। पोस्टमार्टम के बाद शव प्रतापगढ़ लाया गया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दुखद खबर से उनके गांव में शोक की लहर है।

    Hero Image

    बिहार चुनाव ड्यूटी में लगे प्रतापगढ़ निवासी शिक्षक की सड़क हादसे में मौत हो गई।

    संसू, जागरण, सदहा (प्रतापगढ़)। प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति बिहार में अध्यापक हैं। 31 वर्षीय शिक्षक मनीष कुमार यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर जनपद के तेलियानी आसपुर देवसरा स्थित उनके घर हुई तो  परिवार में मातम छा गया।

    भभुआ के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक थे 

     तेलियानी आसपुर देवसरा निवासी मनीष यादव बिहार के कैमूर (भभुआ) जिले के एक विद्यालय में प्राइमरी शिक्षक थे। बताया जाता है कि वे चुनाव कार्य के बाद बुधवार काे शाम चार बजे अपने कमरे पर लौट रहे थे। इसी दौरान चंदौली के चकिया थाना क्षेत्र स्थित जिलेबिया मोड़ के पास उनकी बाइक की सामने से आ रही बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई।

    शव घर लाया गया तो गमगीन हुआ माहौल  

    हादसे में मनीष यादव की मौके पर ही मौत हो गई। मनीष का शव गुरुवार को पेास्टमार्टम के बाद प्रतापगढ़ स्थित घर लाया गया। परिवार के लोगों ने इब्राहिमपुर घाट पर शव का अंतिम संस्कार किया। उनके पिता अमरनाथ यादव गांव में कृषि करते हैं। दो भाइयों में मनीष छोटे थे। बड़े भाई हरिश्चंद्र यादव है। उनकी पत्नी का शकुंतला देवी सहित स्वजन रो रोकर बेहाल हैं। आसपुर देवसरा एसओ विजेंद्र सिंह ने बताया कि शिक्षक मनीष की बिहार में हादसे में मौत की जानकारी मिली है।