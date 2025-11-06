बिहार चुनाव में लगे शिक्षक की सड़क हादसे में मौत, घर लौटते समय हादसा, प्रतापगढ़ में स्वजन गमगीन

संसू, जागरण, सदहा (प्रतापगढ़)। प्रतापगढ़ के एक व्यक्ति बिहार में अध्यापक हैं। 31 वर्षीय शिक्षक मनीष कुमार यादव की सड़क हादसे में मौत हो गई। इसकी जानकारी मिलने पर जनपद के तेलियानी आसपुर देवसरा स्थित उनके घर हुई तो परिवार में मातम छा गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

भभुआ के विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक थे तेलियानी आसपुर देवसरा निवासी मनीष यादव बिहार के कैमूर (भभुआ) जिले के एक विद्यालय में प्राइमरी शिक्षक थे। बताया जाता है कि वे चुनाव कार्य के बाद बुधवार काे शाम चार बजे अपने कमरे पर लौट रहे थे। इसी दौरान चंदौली के चकिया थाना क्षेत्र स्थित जिलेबिया मोड़ के पास उनकी बाइक की सामने से आ रही बाइक से जोरदार भिड़ंत हो गई।