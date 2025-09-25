प्रतापगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े एमडी के दो तस्कर, बरामद नशे की बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये

प्रतापगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित एमडी मेथांफेटामाइन ड्रग बरामद की है। आसपुर देवसरा पुलिस ने दो तस्करों के पास से आधा किलो एमडी बरामद की जिसकी बाजार में कीमत पांच करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ब्लाक प्रमुख सुशील सिंह के कनेक्शन की जांच भी कर रही है। एसओ विजेंद्र सिंह ने वाहन चेकिंग के दौरान दो युवकों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 501.01 ग्राम एमडी बरामद हुआ।

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले की पुलिस ने एक बार फिर पट्टी सर्किल में प्रतिबंधित एमडी मेथांफेटामाइन ड्रग बरामद की है। बुधवार रात आसपुर देवसरा पुलिस ने दो तस्करों के पास आधा किलो एमडी बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत पांच करोड़ बताई गई है। पुलिस ने बड़ी बरामदगी पर ब्लाक प्रमुख सुशील सिंह के कनेक्शन की जांच भी शुरू कर दी है।

रजिस्ट्री कार्यालय पट्टी के सामने जुलाई में हुए गोलीकांड में गिरफ्तार किए गए ब्लाक प्रमुख सुशील सिंह की निशानदेही पर 34 ग्राम एमडी मिली थी। अब पुलिस ने पट्टी सर्किल में ही करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद किया है। एसओ विजेंद्र सिंह बुधवार रात बिझला नहर पुल के पास अपराधियों की धरपकड़ के लिए वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक से आए दो युवकों को रोककर तलाशी ली। उनके नाम आशीष पुत्र लक्ष्मीकांत गजेरिया थाना पट्टी व शिवम पुत्र राकेश बीरमऊ कंधई बताए गए।