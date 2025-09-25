Language
    प्रतापगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े एमडी के दो तस्कर, बरामद नशे की बाजार में कीमत 5 करोड़ रुपये

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 11:52 AM (IST)

    प्रतापगढ़ पुलिस ने प्रतिबंधित एमडी मेथांफेटामाइन ड्रग बरामद की है। आसपुर देवसरा पुलिस ने दो तस्करों के पास से आधा किलो एमडी बरामद की जिसकी बाजार में कीमत पांच करोड़ रुपये बताई गई है। पुलिस ब्लाक प्रमुख सुशील सिंह के कनेक्शन की जांच भी कर रही है। एसओ विजेंद्र सिंह ने वाहन चेकिंग के दौरान दो युवकों को गिरफ्तार किया जिनके पास से 501.01 ग्राम एमडी बरामद हुआ।

    जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। जिले की पुलिस ने एक बार फिर पट्टी सर्किल में प्रतिबंधित एमडी मेथांफेटामाइन ड्रग बरामद की है। बुधवार रात आसपुर देवसरा पुलिस ने दो तस्करों के पास आधा किलो एमडी बरामद की, जिसकी बाजार में कीमत पांच करोड़ बताई गई है। पुलिस ने बड़ी बरामदगी पर ब्लाक प्रमुख सुशील सिंह के कनेक्शन की जांच भी शुरू कर दी है।

    रजिस्ट्री कार्यालय पट्टी के सामने जुलाई में हुए गोलीकांड में गिरफ्तार किए गए ब्लाक प्रमुख सुशील सिंह की निशानदेही पर 34 ग्राम एमडी मिली थी। अब पुलिस ने पट्टी सर्किल में ही करोड़ों का नशीला पदार्थ बरामद किया है। 

    एसओ विजेंद्र सिंह बुधवार रात बिझला नहर पुल के पास अपराधियों की धरपकड़ के लिए वाहन चेकिंग कर रहे थे। तभी बाइक से आए दो युवकों को रोककर तलाशी ली। उनके नाम आशीष पुत्र लक्ष्मीकांत गजेरिया थाना पट्टी व शिवम पुत्र राकेश बीरमऊ कंधई बताए गए। 

    एसपी दीपक भूकर ने गुरुवार सुबह प्रेस वार्ता में बताया कि तस्करों के पास 501.01 ग्राम एमडी नशीला पदार्थ मिला। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना आसपुर देवसरा में केस दर्ज किया गया। 

    घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल पैशन प्रो को सीज किया गया है। दोनों ने बताया कि वह लोग एमडी नशीला पदार्थ को मोटरसाइकिल से बेचने जा रहा थे। 

    इसी से वह लोग जीविकोपार्जन करते हैं। यह दोनों तस्कर किसी गिरोह से जुड़े हैं, नशीला पदार्थ इनको कौन दे रहा था, कौन इसका मास्टरमाइंड है, रैकेट कहां तक है, इन तमाम बिंदुओं पर जांच होगी।