हिस्ट्रीशीटर, तस्कर, चोर-लुटेरे… थाने पर हाजिर हों! यूपी के इस जिले में पुलिस ने जारी किया फरमान

जागरण संवाददाता, प्रतापगढ़। अपराधी सक्रिय है या निष्क्रिय है। घर पर हैं कि रिश्तेदारी में ठिकाना बना लिया है, उसको अपनी हर गतिविधि पुलिस को बतानी होगी। इसके लिए जनपद में आपरेशन दस्तक शुरू किया गया है। अपराधियों को थानों में हाजिर कराकर उनके बारे में पूरी जानकारी दर्ज की जा रही है। इसे पुलिस त्रिनेत्र एप पर रखेगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अपराध नियंत्रण की दिशा में जिले की पुलिस ने तकनीकी कदम उठाया है। आपरेशन दस्तक के तहत अपराधियों का त्रिनेत्र एप पर डाटा अपडेट करके हुए डिजिटल फीडिंग कराने का काम तेजी से किया जा रहा है। अपराधियों की कड़ी निगरानी के लिए पुलिस ने उनको थाने पर बुलाकर सत्यापन शुरू किया है।

इसकी मानीटरिंग की जिम्मेदारी एसपी ने दोनों एएसपी को सौंपी है। सभी थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के बदमाशों पर इसके तहत कार्रवाई में लगाए गए हैं। इसमें मुख्य रूप से हत्या, लूट, चोरी, नकबजनी, गोवंश तस्करी, गोवध तथा अन्य गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों को निशाने पर लिया गया है।

उनको नोटिस देकर या चौकीदार, सिपाही के जरिये संदेश देकर थानाें पर बुलाकर उनकी पहचान की पुष्टि की जा रही है। इसके बाद त्रिनेत्र एप में प्रत्येक अपराधी का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, आपराधिक इतिहास, अपराधी की वर्तमान स्थिति ही नहीं अपडेट फोटो भी फीड की जा रही है।

बचना होगा मुश्किल डिजिटल सत्यापन एवं फीडिंग करके पुलिस अपराधियों पर प्रभावी निगरानी स्थापित कर लेगी। अपराध नियंत्रण को सुदृढ़ बनाने का इसका खास उद्देश्य भी पूरा होगा। यह सिस्टम पुलिस को अपराधियों की गतिविधियों पर त्वरित एवं तकनीकी नियंत्रण प्रदान करेगा। इससे भविष्य में किसी भी अपराध की स्थिति में उनकी पहचान एवं ट्रैकिंग में सहूलियत होगी। अपराधी पुलिस कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे।